Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệt phá ổ nhóm chuyên lừa bán vàng giả

| | Tài chính - ngân hàng

Công an TP Hải Phòng vừa triệt phá ổ nhóm, bắt giữ 5 đối tượng chuyên sử dụng trang sức hợp kim mạ vàng giả để lừa bán cho các tiệm vàng tại nhiều tỉnh, thành.

Trước đó, cuối tháng 5, một cửa hàng vàng tại Hải Phòng trình báo cơ quan công an về việc bị các đối tượng lừa bán số trang sức giả với giá trị gần 150 triệu đồng.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hải Phòng đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng điều tra, truy xét.

Quá trình xác minh, cảnh sát xác định các đối tượng hoạt động theo nhóm, thuê ô tô di chuyển đến nhiều địa phương để tiêu thụ trang sức giả.

Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn chế tác hợp kim có hình thức, màu sắc và trọng lượng gần giống vàng thật rồi lừa bán cho các cửa hàng vàng để chiếm đoạt tiền.

Các đối tượng và tang vật trong vụ án.

Cuối tháng 6, Công an Hải Phòng phối hợp với Công an Hà Tĩnh bắt quả tang 4 đối tượng khi đang thực hiện hành vi lừa đảo tại một cửa hàng vàng trên địa bàn.

Cảnh sát bắt giữ các đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Lụa (SN 1995, trú tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2001, trú tỉnh Lào Cai); Chen Zhizhi (SN 1988) và Tang Liang (SN 1987, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Sùng Thị Hoản (SN 2000, trú tỉnh Lào Cai).

Khám xét căn chung cư của Hoản, cảnh sát thu giữ gần 20 vòng tay, dây chuyền, nhẫn màu vàng với tổng trọng lượng 1,32kg vàng giả, trang sức giả cùng tang vật liên quan.

Bước đầu, cảnh sát xác định, nhóm đối tượng sử dụng hợp kim đồng và volfram, sau đó phủ một lớp vàng mỏng bên ngoài để tạo thành các sản phẩm có hình thức giống vàng thật. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo tại Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và một số địa phương khác.

Cơ quan CSĐT - Công an Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Trung Quốc cảnh báo nạn bán vàng giả tinh vi

Theo Nguyễn Hoàn

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 20/7: SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 20/7: SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm Nổi bật

Tuần này, sàn HoSE sẽ có thêm một ngân hàng: Ban lãnh đạo nắm 11% vốn, lợi nhuận 6 tháng cao gấp 5 lần cùng kỳ

Tuần này, sàn HoSE sẽ có thêm một ngân hàng: Ban lãnh đạo nắm 11% vốn, lợi nhuận 6 tháng cao gấp 5 lần cùng kỳ Nổi bật

SCB đóng cửa một loạt chi nhánh

SCB đóng cửa một loạt chi nhánh

13:30 , 20/07/2026
Cổ phiếu ngân hàng chuyển sàn gây chú ý: Một mã tăng 9% trong tuần đầu tiên lên HOSE

Cổ phiếu ngân hàng chuyển sàn gây chú ý: Một mã tăng 9% trong tuần đầu tiên lên HOSE

10:15 , 20/07/2026
Ngân hàng đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng, người dân cần làm gì?

Ngân hàng đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng, người dân cần làm gì?

09:29 , 20/07/2026
VIB Up: Một quyết định trước ngày giải ngân tạo khác biệt suốt thời gian trả nợ

VIB Up: Một quyết định trước ngày giải ngân tạo khác biệt suốt thời gian trả nợ

07:30 , 20/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên