Triệt phá ổ nhóm chuyên lừa bán vàng giả

Trước đó, cuối tháng 5, một cửa hàng vàng tại Hải Phòng trình báo cơ quan công an về việc bị các đối tượng lừa bán số trang sức giả với giá trị gần 150 triệu đồng.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Hải Phòng đã xác lập chuyên án, huy động lực lượng điều tra, truy xét.

Quá trình xác minh, cảnh sát xác định các đối tượng hoạt động theo nhóm, thuê ô tô di chuyển đến nhiều địa phương để tiêu thụ trang sức giả.

Các đối tượng hoạt động với thủ đoạn chế tác hợp kim có hình thức, màu sắc và trọng lượng gần giống vàng thật rồi lừa bán cho các cửa hàng vàng để chiếm đoạt tiền.

Các đối tượng và tang vật trong vụ án.

Cuối tháng 6, Công an Hải Phòng phối hợp với Công an Hà Tĩnh bắt quả tang 4 đối tượng khi đang thực hiện hành vi lừa đảo tại một cửa hàng vàng trên địa bàn.

Cảnh sát bắt giữ các đối tượng, gồm: Nguyễn Thị Lụa (SN 1995, trú tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Thị Lan Anh (SN 2001, trú tỉnh Lào Cai); Chen Zhizhi (SN 1988) và Tang Liang (SN 1987, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Sùng Thị Hoản (SN 2000, trú tỉnh Lào Cai).

Khám xét căn chung cư của Hoản, cảnh sát thu giữ gần 20 vòng tay, dây chuyền, nhẫn màu vàng với tổng trọng lượng 1,32kg vàng giả, trang sức giả cùng tang vật liên quan.

Bước đầu, cảnh sát xác định, nhóm đối tượng sử dụng hợp kim đồng và volfram, sau đó phủ một lớp vàng mỏng bên ngoài để tạo thành các sản phẩm có hình thức giống vàng thật. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo tại Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và một số địa phương khác.

Cơ quan CSĐT - Công an Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.