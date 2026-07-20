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SCB đóng cửa một loạt chi nhánh

| | Tài chính - ngân hàng

SCB đóng cửa một loạt chi nhánh

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã thông báo đóng cửa thêm các chi nhánh ngay trong tháng 7.

Theo thông báo mới đây của SCB, ngân hàng sẽ chấm dứt hoạt động của 4 chi nhánh, gồm: SCB Thanh Hóa, SCB Bình Dương, SCB Bến Tre, SCB Vũng Tàu.

Trong đó, Chi nhánh Thanh Hóa chấm dứt hoạt động từ ngày 15/7, còn ba chi nhánh Bình Dương, Bến Tre và Vũng Tàu dừng hoạt động từ ngày 18/7.

Với các chi nhánh đóng cửa, SCB có đơn vị tiếp nhận giao dịch tương ứng, cụ thể:

-SCB Chi nhánh Thanh Hóa (số 333-337, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá) chấm dứt hoạt động sẽ có đơn vị tiếp nhận giao dịch là SCB Chi nhánh Thăng Long (19-21-23 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

-SCB Chi nhánh Bình Dương (số 279 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM) có đơn vị tiếp nhận giao dịch là SCB Chi nhánh Đồng Nai (số 54 Nguyễn Ai Quốc, Phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai).

-SCB Chi nhánh Bến Tre (số 29C - 29C1 Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long) có đơn vị tiếp nhận giao dịch là SCB Chi nhánh Trà Vinh (số 102A Phạm Hồng Thái, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long).

-SCB Chi nhánh Vũng Tàu (số 45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Vũng Tàu, TP.HCM) có đơn vị tiếp nhận là SCB Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (89 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, TP.HCM).

Theo SCB, các quyết định chấm dứt hoạt động đều căn cứ trên các văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các khu vực tương ứng và quyết định từ HĐQT ngân hàng. SCB khẳng định rằng mọi quyền lợi và giao dịch của khách hàng đều được đảm bảo thực hiện đầy đủ tại các điểm giao dịch khác của ngân hàng này.

Việc đóng cửa các chi nhánh đồng nghĩa các phòng giao dịch trực thuộc cũng chấm dứt hoạt động. Trước đó, SCB đã đóng khoảng 160 phòng giao dịch trên cả nước kể từ năm 2023. Đến nay, mạng lưới của SCB còn 45 phòng giao dịch trên cả nước. Trong khi đó, ở thời điểm tháng 9/2021, SCB từng có tới 239 phòng giao dịch.

Mới đây, SCB cho biết đang tìm tổ chức định giá 13 tài sản bảo đảm liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, trong đó có 12 bất động sản ở TP.HCM và Tây Ninh, trước khi đưa ra đấu giá công khai.

Các tài sản này thuộc danh mục 1.120 mã tài sản bảo đảm trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là những tài sản độc lập, đã hoàn thiện pháp lý thế chấp, có thể chuyển nhượng đơn lẻ và dễ dàng mua bán.

Hầu hết bất động sản chờ định giá nằm ở khu vực trung tâm TP.HCM. Nhiều khu đất trong số này đang đóng cửa, số khác cho bên thứ ba thuê làm văn phòng, kinh doanh ăn uống và bãi giữ xe./

Theo Trần Chung

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
SCB

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