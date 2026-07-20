Cổ phiếu ngân hàng chuyển sàn gây chú ý: Một mã tăng 9% trong tuần đầu tiên lên HOSE

Ngày 14/7/2026, cổ phiếu VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) chính thức giao dịch trên HoSE với hơn 1,07 tỷ cổ phiếu, giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động ±20% trong ngày đầu. Trước đó, phiên cuối cùng trên UPCoM của VBB (29/6/2026) đóng cửa ở mức 13.700 đồng, tăng khoảng 30% từ đầu năm.

Tuần qua (13-17/7), VBB cũng là cổ phiếu ngân hàng ghi nhận mức tăng mạnh nhất (+9%). Trong khi toàn ngành có 20/27 mã sụt giảm.

Trong diễn biến liên quan, bà Trần Thị Lâm – Chủ tịch Tập đoàn Hoa Lâm đăng ký mua 22 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, bà Lâm sẽ nắm giữ hơn 22,2 triệu cổ phiếu VBB, tương đương với tỷ lệ 1,88% vốn điều lệ tại Vietbank. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 22/07/2026 đến ngày 20/08/2026. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trực tiếp trên sàn. Khối lượng mua là 22 triệu cổ phiếu.

Tuần này, một cổ phiếu ngân hàng khác là BVB của BVBank cũng sẽ chính thức chuyển sàn từ UPCoM lên HOSE từ ngày 21/7/2026. HOSE đã chấp thuận niêm yết gần 641 triệu cổ phiếu BVB, với giá tham chiếu trong ngày đầu là 13.100 đồng/cổ phiếu và biên độ giao dịch ± 20%.

Trước thềm chuyển sàn, BABank công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nhiều tích cực. Theo đó, đến hết quý 2/2026 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 500 tỷ đồng, hoàn thành gần 70% kế hoạch năm. Trên cơ sở kết quả tích cực này, ban lãnh đạo đã nâng mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 lên 1.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu là 700 tỷ đồng. Đồng thời, so với cùng kỳ năm 2025, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2026 của BVBank cao gấp hơn 5 lần.

Một ngân hàng khác cũng đang được sự chú ý của giới đầu tư trong làn sóng chuyển sàn là Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank – mã ABB). Theo kế hoạch, ABBank sẽ làm việc với đơn vị tư vấn trong giai đoạn tháng 5-8/2026, nộp hồ sơ lên HOSE vào tháng 9/2026 và kỳ vọng giao dịch phiên đầu tiên trong quý IV/2026.

Hiện trên sàn UPCoM, giá cổ phiếu ABB ở quanh mức 17.500 đồng/cp, tăng khoảng 40% so với đầu năm. Ngày 17/7, ABBank và Công ty chứng khoán An Bình (ABS) đã ký kết thỏa thuận hợp tác tư vấn toàn diện dịch vụ niêm yết và tăng vốn cho ABBank.

Việc chuyển niêm yết từ UPCoM sang HoSE được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển của nhiều ngân hàng. So với UPCoM, HOSE có yêu cầu cao hơn về quy mô, hiệu quả hoạt động, quản trị doanh nghiệp và minh bạch thông tin. Việc hiện diện trên sàn niêm yết chính thức không chỉ giúp nâng cao uy tín, thương hiệu của ngân hàng trước nhà đầu tư và đối tác, mà còn góp phần cải thiện thanh khoản cổ phiếu, mở rộng khả năng tiếp cận các quỹ đầu tư lớn.

Như vậy hiện trên sàn UPCoM chỉ còn 3 cổ phiếu ngân hàng đang giao dịch là SGB của Saigonbank, PGB của PGBank và ABB của ABBank. Trong đó, Saigonbank và PGBank là hai mã hiện chưa công bố lộ trình chuyển sàn rõ ràng.

Trong diễn biến khác, dự kiến thời gian tới sàn UPCoM sẽ có thêm một cổ phiếu ngân hàng đăng ký giao dịch là PCB của PVcomBank. Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam. PVcomBank được chấp thuận đăng ký giao dịch toàn bộ 900 triệu cổ phiếu phổ thông trên hệ thống giao dịch UPCoM với mã chứng khoán PCB. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch tính theo mệnh giá đạt 9.000 tỷ đồng.