Family Banking giúp VPBank Diamond tạo khác biệt tại Global Banking & Finance Awards

Global Banking & Finance Awards (GBAF) là hệ thống giải thưởng thường niên do Global Banking & Finance Review tổ chức nhằm tôn vinh các ngân hàng và tổ chức tài chính có thành tựu nổi bật, chiến lược đổi mới và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành tài chính toàn cầu.

Trong đó, VPBank Diamond tự hào đạt giải thưởng Best Family Wealth Management Product của GBAF, khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tài chính "may đo" đến nhóm khách hàng ưu tiên. Không chỉ cạnh tranh bằng những đặc quyền hay sản phẩm riêng lẻ, VPBank Diamond hướng tới xây dựng các giải pháp quản lý tài sản toàn diện, được cá nhân hóa theo nhu cầu của từng nhóm khách hàng và đồng hành cùng họ trên hành trình hiện thực hóa các mục tiêu tài chính dài hạn.

"Giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực không ngừng của VPBank trong việc phát triển các giải pháp tài chính lấy khách hàng làm trọng tâm. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, mang đến những giải pháp quản lý tài sản và trải nghiệm ngày càng khác biệt, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng", đại diện VPBank chia sẻ.

Ra mắt từ năm 2018, VPBank Diamond được phát triển trở thành dịch vụ ngân hàng ưu tiên, dành riêng cho nhóm khách hàng có giá trị tài sản ròng cao. Thương hiệu từng bước củng cố vị thế vững chắc trên thị trường thông qua những giải thưởng về "Dịch vụ khách hàng ưu tiên xuất sắc" từ các tổ chức uy tín như tạp chí Asian Banking & Finance, bên cạnh chuỗi chiến lược kinh doanh nhất quán và hiệu quả. Bước sang năm 2026, VPBank Diamond hướng đến khai thác sâu vào từng nhu cầu đặc thù của nhóm khách hàng có thu nhập cao, trong đó dịch vụ ngân hàng ưu tiên dành cho gia đình (Family Banking) mang đến nhiều điểm khác biệt cốt lõi.

Family Banking của VPBank Diamond cung cấp giải pháp toàn diện, giúp khách hàng chuyển từ quản lý tài chính cá nhân sang quản trị gia sản ở quy mô gia đình. Khác với các giải pháp thông thường chủ yếu phân hạng theo hồ sơ cá nhân, Family Banking của VPBank Diamond được thiết kế theo mô hình phục vụ cả gia đình. Theo đó, phân hạng hội viên được xác định dựa trên tổng tài sản hoặc số dư trung bình tài khoản thanh toán của tất cả thành viên cùng liên kết dưới một "Family ID" duy nhất.

Cách tiếp cận này giúp gia đình hợp nhất và tối ưu nguồn lực tài chính, đồng thời mở rộng quyền lợi ưu tiên cho nhiều thành viên thay vì chỉ tập trung vào một cá nhân. Quan trọng hơn, Family Banking không đứng độc lập mà được tích hợp cùng các đặc quyền phong cách sống như các đặc quyền du lịch, ẩm thực, sức khỏe cao cấp và phòng chờ sân bay. Sự kết hợp này tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi tài chính, du lịch và phong cách sống giao thoa, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của khách hàng trong mọi khía cạnh cuộc sống. Thông qua Family Banking, các thành viên trong gia đình có thể cùng sử dụng những chính sách sản phẩm và dịch vụ của VPBank Diamond.

Family Banking là một dấu ấn khác biệt của VPBank Diamond

Ở góc độ giá trị dài hạn, Family Banking còn là công cụ hỗ trợ các bậc phụ huynh định hướng con cái hình thành thói quen tài chính tốt, từ quản lý chi tiêu, tiết kiệm đến sử dụng tài chính có kế hoạch.

Hệ sinh thái kết hợp giữa quản lý tài sản, đặc quyền mở rộng và khả năng đồng hành cùng các mục tiêu tài chính dài hạn đã giúp Family Banking trở thành dấu ấn khác biệt của VPBank Diamond, được thị trường tích cực đón nhận.

Ngoài Family Banking, VPBank Diamond còn cung cấp các giải pháp quản lý tài sản được cá nhân hóa cho 5 nhóm khách hàng khác, gồm: Diamond Business (doanh nhân và doanh nghiệp), Diamond Salary (nhà quản lý), Diamond Invest (nhà đầu tư), Diamond Sport Lover (thịnh vượng tài chính song hành thể chất) và Diamond Women (dành cho nữ giới).

Bên cạnh danh hiệu của VPBank Diamond, thương hiệu cung cấp dịch vụ tài chính chuyên biệt dành cho giới tinh hoa – VPBank Private cũng được tôn vinh ở hạng mục "Best Private Bank Vietnam 2026" tại Global Banking & Finance Awards 2026.

"Cú đúp" giải thưởng uy tín này không chỉ nâng cao vị thế của VPBank trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế, mà còn là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững và chiến lược phân khúc khách hàng rõ nét của ngân hàng. Trên nền tảng ấy, VPBank xây dựng hệ sinh thái phục vụ đa dạng từng nhóm khách hàng cao cấp, từ tầng lớp trung lưu, các gia đình có nhu cầu quản lý tài sản, đến những khách hàng có quy mô tài sản lớn. Qua đó, ngân hàng tiếp tục kiến tạo nên những giá trị thịnh vượng lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư và cổ đông.