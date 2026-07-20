Ngân hàng Nhà nước đã hút về hơn 300.000 tỷ đồng

Trên thị trường mở tuần từ 13/7 - 17/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục giảm lượng chào thầu trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) xuống còn 17.000 tỷ đồng, lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm. Kết quả, các tổ chức tín dụng vay 8.090 tỷ đồng, trong khi lượng vốn đáo hạn lên tới 29.350 tỷ đồng.

Trong tuần, NHNN không phát hành tín phiếu. Tính chung, cơ quan điều hành đã hút ròng 21.260 tỷ đồng khỏi hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ thị trường mở.

Đây là tuần hút ròng thứ hai liên tiếp của Nhà điều hành, sau khi rút về gần 31.380 tỷ đồng trong tuần trước đó. Nhìn dài hơn, NHNN đã liên tục thu hẹp lượng tiền hỗ trợ qua kênh cho vay cầm cố khi quy mô OMO lưu hành đã giảm từ mức đỉnh gần 490.000 tỷ đồng vào đầu tháng 2 xuống còn khoảng 186.560 tỷ đồng. Như vậy, trong vòng 5 tháng qua, NHNN đã rút ròng hơn 300.000 tỷ đồng trên kênh OMO.

Theo lý giải của Chứng khoán Rồng Việt, điều này phản ánh việc nhiều ngân hàng đã sử dụng gần hết hạn mức cầm cố tài sản để tiếp cận nguồn vốn từ NHNN, trong khi khả năng vay theo hình thức tín chấp bị hạn chế bởi các quy định về an toàn vốn.

Bên cạnh đó, tình trạng lợi suất nắm giữ trái phiếu Chính phủ không còn hấp dẫn (carry âm) cũng khiến nhiều ngân hàng thương mại giảm quy mô nắm giữ trái phiếu, qua đó làm suy giảm nguồn tài sản đủ điều kiện tham gia các giao dịch OMO.

Trong một diễn biến khác, lãi suất liên ngân hàng đã giảm sâu trong thời gian gần đây với kỳ hạn qua đêm xuống mức 4%/năm

Cụ thể, trong tuần từ 6/7 - 10/7, lãi suất liên ngân hàng bằng VND đồng loạt giảm ở các kỳ hạn từ qua đêm đến 1 tháng. Kết thúc phiên 10/7, lãi suất qua đêm (ON) lùi về 4,30%/năm, giảm 1,40 điểm phần trăm so với cuối tuần trước; kỳ hạn 1 tuần ở mức 5,00%/năm (-1,20 điểm phần trăm); kỳ hạn 2 tuần giảm còn 5,85%/năm (-0,90 điểm phần trăm) và kỳ hạn 1 tháng xuống 7,15%/năm (-0,35 điểm phần trăm).

Trước đó, từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, Nhà điều hành đã liên tục mở rộng quy mô hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng qua kênh OMO khi lãi suất qua đêm tăng vọt và có thời điểm chạm mức 17%/năm. Ngoài ra, NHNN cũng thực hiện hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn (SWAP USD/VND) 21 ngày với các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

Tại buổi họp báo 6 tháng đầu năm vừa qua, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết khó khăn lớn nhất của hệ thống ngân hàng hiện nay không phải là thanh khoản mà là cân đối nguồn vốn.

Bình quân giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng tín dụng luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng huy động vốn khoảng 3,8 điểm phần trăm. Riêng đến ngày 15/6/2026, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 6,38%, trong khi huy động vốn chỉ tăng khoảng 4,3%, tiếp tục duy trì khoảng cách gần 2 điểm phần trăm.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, điều này cho thấy hệ thống ngân hàng vẫn bảo đảm đầy đủ khả năng thanh toán cho nền kinh tế. Tuy nhiên, việc tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn trong thời gian dài khiến áp lực cân đối nguồn vốn ngày càng lớn, nhất là trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế tiếp tục gia tăng.

Để hỗ trợ các tổ chức tín dụng, NHNN thời gian qua đã điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ, đặc biệt là nghiệp vụ thị trường mở nhằm cung ứng thanh khoản kịp thời cho hệ thống ngân hàng, qua đó góp phần ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng và lan tỏa sang mặt bằng lãi suất của nền kinh tế.

Theo lãnh đạo NHNN, trong thời gian tới, cơ quan điều hành sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng; điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ. Đồng thời, NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước để điều hành tỷ giá linh hoạt, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.