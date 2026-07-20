Thống đốc cập nhật loạt giải pháp khơi thông vốn cho doanh nghiệp: Mở rộng cho vay ngoại tệ, bổ sung chính sách nhận tài sản bảo đảm phục vụ phát hành trái phiếu

Sáng 18/7, tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng" do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Đức Ấn đã thông tin về các nội dung liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ và các cơ chế thúc đẩy phát triển thị trường vốn và trái phiếu doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ - có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với mục tiêu phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số. Đây cũng là lần đầu tiên Thường trực Chính phủ khóa mới gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp - lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế, trực tiếp tạo động lực cho tăng trưởng, việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Thủ tướng, từ nay đến cuối năm, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước cần tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, đồng thời khai thác hiệu quả hơn nữa các nguồn lực và động lực tăng trưởng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Thủ tướng cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm rà soát, nhận diện những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp. Tổng hợp ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng báo cáo của các bộ, ngành cho thấy các vướng mắc hiện nay tập trung ở các nhóm vấn đề về thể chế và tổ chức thực thi chính sách; tiếp cận các nguồn lực sản xuất; chi phí và dòng tiền; thị trường và chuỗi cung ứng; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; liên kết giữa ba khu vực doanh nghiệp.

Trong đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhóm vấn đề về thể chế và tổ chức thực thi chính sách. Theo Thủ tướng, mặc dù thời gian qua Chính phủ đã quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, song quá trình tổ chức thực hiện tại một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn những bất cập, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Vì vậy, cần tập trung xác định rõ các giải pháp có thể triển khai ngay để giải quyết dứt điểm những vướng mắc cấp bách, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và tăng cường sự phối hợp giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại Hội nghị, nhiều hiệp hội, doanh nghiệp đã nêu nhiều đề xuất liên quan đến thể chế, tín dụng, chi phí vốn, thị trường, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực. Lãnh đạo các bộ, ngành cũng trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm, đồng thời làm rõ các nhóm giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại Hội nghị về công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, sức ép lớn từ các biến động địa chính trị.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tăng cao trong khi khả năng huy động vốn còn hạn chế, NHNN đã thực hiện nhiều giải pháp điều hành lãi suất, qua đó góp phần ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Liên quan đến chi phí cho vay, bảo lãnh đầu tư ra nước ngoài, Thống đốc cho biết chi phí vốn của các ngân hàng trong nước chịu tác động từ chi phí huy động vốn, do đó ảnh hưởng đến mặt bằng chi phí cho vay. Đối với các cơ chế đặc thù, NHNN sẽ phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng liên quan để nghiên cứu, xem xét trên cơ sở thực tiễn.

Theo Thống đốc Phạm Đức Ấn, hiện khoảng 80% nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng là ngắn hạn, trong khi nguồn vốn trung và dài hạn chỉ chiếm khoảng 20%. Cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng hiện chủ yếu đáp ứng nhu cầu cho vay ngắn hạn, trong khi nhu cầu vay vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp là rất lớn. Thống đốc nhấn mạnh, trong quá trình điều hành, các tổ chức tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ an toàn hoạt động, bảo đảm vừa hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, vừa giữ vững an toàn của toàn hệ thống ngân hàng.

Về các chính sách tín dụng đối với việc cho vay ngoại tệ, NHNN đang nghiên cứu mở rộng đối tượng cho vay trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, Thống đốc cho biết NHNN đã báo cáo Chính phủ về chính sách nhận tài sản bảo đảm phục vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sẽ đề xuất bổ sung vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng. Theo đó, ngân hàng thương mại sẽ được lựa chọn thực hiện dịch vụ quản lý tài sản phục vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng hoặc phát hành riêng lẻ.

Thống đốc Phạm Đức Ấn kỳ vọng cơ chế này sẽ góp phần phát triển thị trường vốn, tạo thêm kênh huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp, qua đó giảm áp lực cung ứng vốn trung, dài hạn đối với hệ thống ngân hàng.