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MSB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên tối đa 37.440 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

MSB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ lên tối đa 37.440 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo phương án được phê duyệt, MSB sẽ phát hành tối đa 624 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát hành 20%, sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ theo quy định. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ 31.200 tỷ đồng lên tối đa 37.440 tỷ đồng.

Việc tăng vốn điều lệ là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính, tăng cường bộ đệm vốn và đáp ứng các yêu cầu quản trị rủi ro theo các chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, nguồn vốn bổ sung sẽ hỗ trợ trung và dài hạn cho các hoạt động tín dụng, gia tăng nguồn lực đầu tư cho hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số, AI, phát triển hệ sinh thái tài chính và triển khai các chiến lược tăng trưởng dài hạn.

Quyết định chấp thuận tăng vốn của Ngân hàng Nhà nước được đưa ra trong bối cảnh MSB duy trì nền tảng tài chính ổn định, hiệu quả kinh doanh tăng trưởng bền vững và chất lượng tài sản được kiểm soát tốt.

Năm 2025, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 7.058 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng. Tổng tài sản hợp nhất đạt gần 408.000 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với đầu năm; tăng trưởng tín dụng đạt 15,8% theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước giao; tỷ lệ CASA tiến sát 29%, tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng có tỷ lệ cao trên thị trường.

Song song với tăng trưởng quy mô, MSB vẫn duy trì chất lượng tài sản ổn định và các tỷ lệ an toàn vốn ở mức cao, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Động lực tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong nửa đầu năm 2026. Kết thúc sáu tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt hơn 3.400 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Tổng tài sản đạt hơn 440.000 tỷ đồng. Các chỉ số về hiệu quả hoạt động cũng được cải thiện tích cực. Cùng với đó, hoạt động quản trị rủi ro tiếp tục được MSB kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả. Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ theo Thông tư 31 được kiểm soát ở mức 1,64, trong khi tỷ lệ nợ xấu hợp nhất ở mức 1,83%, phản ánh chất lượng tài sản tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên huy động (LDR) đạt 66,76%, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn (MTLT) ở mức 26,89%, tiếp tục đáp ứng các quy định an toàn và củng cố nền tảng tài chính bền vững của ngân hàng.

Việc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ không chỉ khẳng định nền tảng tài chính lành mạnh và năng lực quản trị của MSB, mà còn tạo tiền đề quan trọng để ngân hàng hiện thực hóa chiến lược phát triển giai đoạn mới. Với nguồn vốn được tăng cường, cùng nền tảng kinh doanh tích cực, chất lượng tài sản được kiểm soát và định hướng phát triển bền vững, MSB kỳ vọng tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị cho cổ đông và đồng hành hiệu quả cùng khách hàng, doanh nghiệp cũng như nền kinh tế.

Ngọc Thảo

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