Ông Trần Văn Phước được bổ nhiệm làm Giám đốc NHNN Khu vực 15

Ngày 21/7, tại tỉnh An Giang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thống đốc NHNN về công tác cán bộ đối với NHNN chi nhánh Khu vực 15 (An Giang và Cà Mau.

Tại hội nghị, ông Đỗ Trọng Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN đã công bố Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Phước, quyền Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 15 giữ chức vụ Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 15 kể từ ngày 15/7/2026.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Trần Văn Phước

Ông Trần Văn Phước, sinh năm 1969, Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng, ông gắn bó với ngành Ngân hàng hơn 30 năm, kinh qua nhiều chức vụ ở khu vực và đã đạt nhiều thành tích trong hoạt động quản lý và triển khai chính sách tiền tệ ở địa phương góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong vùng.

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh chúc mừng ông Trần Văn Phước được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tin tưởng giao trọng trách Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 15. Phó Thống đốc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của NHNN chi nhánh Khu vực 15 trong quá trình kiện toàn tổ chức, nhanh chóng ổn định bộ máy sau sắp xếp, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn được triển khai liên tục, thông suốt, không làm gián đoạn việc cung ứng dịch vụ ngân hàng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, ông Trần Văn Phước có gần 30 năm công tác trong ngành Ngân hàng, trong đó nhiều năm giữ cương vị lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Kiên Giang và Quyền Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 15; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho hoạt động ngân hàng trên địa bàn và được trao tặng nhiều hình thức khen thưởng.

Trên cương vị mới, Phó Thống đốc đề nghị ông Trần Văn Phước tiếp tục phát huy kinh nghiệm, giữ vững đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực quản trị, chủ động tham mưu cho Thống đốc NHNN và cấp ủy, chính quyền địa phương trong điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh An Giang và Cà Mau.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Trung Hồ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, thay mặt lãnh đạo hai tỉnh An Giang và Cà Mau chúc mừng ông Trần Văn Phước được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 15. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao vai trò của NHNN chi nhánh Khu vực 15 trong việc triển khai hiệu quả chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; góp phần khơi thông nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh An Giang và Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh An Giang cũng bày tỏ mong muốn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của NHNN chi nhánh Khu vực 15. Đồng thời, đề nghị NHNN chi nhánh Khu vực 15 tiếp tục tham mưu địa phương trong triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách tiền tệ, tín dụng; đẩy mạnh các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh An Giang và Cà Mau.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 15 Trần Văn Phước bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHNN tin tưởng giao trọng trách; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo NHNN, cấp ủy, chính quyền hai tỉnh An Giang, Cà Mau cùng tập thể cán bộ, công chức, người lao động NHNN chi nhánh Khu vực 15 trong suốt quá trình công tác.

Ông Trần Văn Phước cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo NHNN chi nhánh Khu vực 15 tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm gồm: giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng khoa học, minh bạch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả thực thi công vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, đoàn kết, khuyến khích đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Tân Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 15 bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Lãnh đạo NHNN, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tập thể công chức, người lao động, NHNN chi nhánh Khu vực 15 sẽ tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh; đại diện lãnh đạo hai tỉnh An Giang và Cà Mau; một số tổ chức tín dụng trên địa bàn và lãnh đạo NHNN chi nhánh Khu vực 15 tại Hội nghị

NHNN chi nhánh Khu vực 15 hiện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối trên địa bàn hai tỉnh An Giang và Cà Mau với mạng lưới gồm 1 trụ sở chính ngân hàng thương mại, 126 chi nhánh ngân hàng cấp I, 46 chi nhánh ngân hàng cấp II, 407 phòng giao dịch, 51 quỹ tín dụng nhân dân và 1 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô. Đến ngày 30/6/2026, tổng huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt gần 300 nghìn tỷ đồng, tăng 6,01% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng đạt khoảng 415 nghìn tỷ đồng, tăng 4,81%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.