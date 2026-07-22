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Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 22/7

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng trong nước mở đầu phiên giao dịch sáng 22/7 đi ngang khi các doanh nghiệp lớn giữ nguyên bảng giá niêm yết. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng lên quanh 4.100 USD/ounce nhờ kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, song triển vọng của kim loại quý vẫn chịu sức ép từ khả năng Fed tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao.

Giá vàng trong nước mở đầu phiên giao dịch sáng 22/7 duy trì ổn định sau phiên hồi phục nhẹ trước đó. Các doanh nghiệp lớn đồng loạt giữ nguyên bảng giá niêm yết, đưa giá vàng miếng phổ biến ở mức 146,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi vàng nhẫn dao động trong khoảng 145,2 - 146,7 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận đầu phiên, vàng miếng tại SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). PNJ giao dịch ở mức 142,9 - 146,4 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 142,6 - 146,4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch tại 141,9 - 145,4 triệu đồng/lượng; PNJ ở mức 140,2 - 145,2 triệu đồng/lượng; DOJI niêm yết 143,2 - 146,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang có mức giá bán cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 146,7 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua vào 143 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng.

 

Mở đầu phiên sáng
Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
SJC 141,9 145,4 143,4 146,4
PNJ 140,2 145,2 142,9 146,4
DOJI 143,2 146,2 143,4 146,4
Bảo Tín Minh Châu 143 146,7 142,6 146,4
Bảo Tín Mạnh Hải 143,4 146,4 143,4 146,4

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đầu phiên sáng dao động quanh 4.100 USD/ounce, tăng khoảng 0,5% so với mức đóng cửa phiên trước, nối tiếp đà tăng 1,7% trong phiên đầu tuần.

Động lực tăng của kim loại quý đến từ kỳ vọng về những tiến triển ngoại giao giữa Mỹ và Iran, qua đó có thể góp phần hạ nhiệt giá năng lượng và giảm bớt áp lực lạm phát. Điều này cũng làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ quá cứng rắn trong thời gian tới.

Ông Edward Meir, chuyên gia phân tích của Marex, nhận định giá vàng đang nhận được lực hỗ trợ từ hoạt động mua kỹ thuật sau khi vượt qua xu hướng giảm ngắn hạn hình thành từ đầu tháng 7. Theo ông, trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

Triển vọng thị trường cũng được cải thiện sau khi một quan chức cấp cao của Iran tiết lộ với Reuters rằng Tehran đã nhận được đề xuất từ các bên trung gian về một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày nhằm tạo điều kiện nối lại các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đà tăng của vàng vẫn chịu nhiều lực cản. Giá dầu neo ở mức cao do những lo ngại về nguồn cung tại khu vực Vùng Vịnh tiếp tục làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Trong môi trường lãi suất cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng – tài sản không sinh lãi – cũng tăng lên, khiến sức hấp dẫn của kim loại quý bị hạn chế.

Hiện thị trường đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới cùng những phát biểu của Chủ tịch Kevin Warsh. Theo công cụ CME FedWatch, giới đầu tư đang định giá khoảng 68% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Các chuyên gia của Commerzbank nhận định mốc 4.000 USD/ounce vẫn đang đóng vai trò là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng đối với giá vàng. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất tại Mỹ sẽ tiếp tục là yếu tố có thể kìm hãm khả năng phục hồi mạnh hơn của kim loại quý trong ngắn hạn.

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 21/7 đồng loạt hạ nhiệt

Mạnh Đức

Nhịp sống thị trường

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