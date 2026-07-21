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Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho một ngân hàng tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho một ngân hàng tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 9.000 tỷ lên 12.000 tỷ đồng.

Quyết định được ban hành trên cơ sở các văn bản đề nghị của PVcomBank và phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ngân hàng thông qua tại Nghị quyết số 11868/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2026.

Theo đó, PVcomBank được phép tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.000 tỷ đồng (Ba nghìn tỷ đồng) thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. NHNN yêu cầu PVcomBank chỉ được thực hiện việc tăng vốn sau khi đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, PVcomBank phải thực hiện việc tăng vốn bảo đảm tuân thủ các quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trong diễn biến khác, mới đây Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu cho Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).﻿

Theo Quyết định số 947/QĐ-SGDHN do HNX ban hành, PVcomBank được chấp thuận đăng ký giao dịch toàn bộ 900 triệu cổ phiếu phổ thông trên hệ thống giao dịch UPCoM với mã chứng khoán PCB. Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch tính theo mệnh giá đạt 9.000 tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành, ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để chính thức đưa cổ phiếu PCB vào giao dịch trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định chấp thuận. ﻿

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thị trường có tổng cộng 27 cổ phiếu ngân hàng đang được giao dịch trên ba sàn HOSE, HNX và UPCoM. Sự gia nhập của PVcomBank trong thời gian tới sẽ chính thức đưa mã PCB trở thành cổ phiếu ngân hàng thứ 28 giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung.﻿﻿

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
ngân hàng

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