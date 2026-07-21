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Số liệu lãi suất cho vay, lãi suất huy động mới nhất của hệ thống ngân hàng

| | Tài chính - ngân hàng

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần trong tháng 6 ở mức 8,1-10,5%/năm.

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước công bố về diễn biến lãi suất của các tổ chức tín dụng trong tháng 6/2026, lãi suất huy động VND bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đối với cả khoản tiền gửi mới và các khoản tiền gửi cũ dao động từ 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng; từ 4,0-4,6%/năm đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi bình quân ở mức 6,1-7,6%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,9-7,3%/năm đối với kỳ hạn trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,1-7,8%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng. Đối với tiền gửi bằng USD, lãi suất tiếp tục được duy trì ở mức 0%/năm đối với cả khách hàng cá nhân và tổ chức.

Về lãi suất cho vay, đối với các khoản vay bằng VND mới và cũ còn dư nợ, lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ở mức 8,1-10,5%/năm. Đáng chú ý, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,9%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN là 4%/năm.

Đối với các khoản vay bằng USD, lãi suất cho vay bình quân của hai nhóm ngân hàng trên đối với các khoản vay mới và cũ còn dư nợ dao động từ 4,1-5,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng 21/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank,...

Mạnh Đức

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