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Ngành ngân hàng muốn tăng huy động vốn quốc tế

| | Tài chính - ngân hàng

Ngành ngân hàng muốn tăng huy động vốn quốc tế

Ngành ngân hàng đề xuất tăng huy động vốn quốc tế, phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và mở rộng cho vay ngoại tệ.

Trao đổi tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp mới đây, đại diện khối ngân hàng thương mại đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu phát hành trái phiếu quốc tế. Theo ngân hàng, với uy tín hiện nay của Việt Nam trên thị trường quốc tế, việc phát hành trái phiếu có thể đạt mức lãi suất thuận lợi hơn so với để từng doanh nghiệp tự huy động vốn.

Bên cạnh đó, đại diện ngân hàng cũng mong muốn thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, được phát triển mạnh hơn. Hiện quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp chỉ tương đương khoảng 10% GDP, thấp hơn nhiều so với Thái Lan, Malaysia và Trung Quốc.

Trả lời với đề xuất huy động vốn từ nước ngoài, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết đang tính toán phương án triển khai và chắc chắn sẽ tham gia. Bộ Tài chính cũng sẽ căn cứ nhu cầu vốn của nền kinh tế để phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thực hiện nội dung này.

Liên quan đến cho vay ngoại tệ, ông Phạm Đức Ấn cho biết Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu áp dụng đối với một số đối tượng. Theo đó, doanh nghiệp nhập khẩu phục vụ đầu tư có thể được xem xét cho vay ngoại tệ. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng đang nghiên cứu khả năng mở rộng thêm đối tượng áp dụng trong thời gian tới.

Theo Hoàng Nam

vtv.vn

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