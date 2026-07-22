Cựu Giám đốc chi nhánh SeABank bị truy tố vắng mặt trong vụ án liên quan Vina Megastar

Kêu gọi hai bị can ra đầu thú

Ngày 21/7, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 2 bị can về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”.

Trong đó, bị can Lê Anh Tâm (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu Giám đốc ngân hàng SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Hiện hai bị can đang bị truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Cơ quan điều tra kêu gọi hai bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, nếu tiếp tục bỏ trốn sẽ xét xử vắng mặt theo quy định.

Ảnh minh họa.

Ký hợp đồng tín dụng khi không có tài sản đảm bảo

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar do ông Nguyễn Hoàng Long (SN 1972) làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc. Từ năm 2010 - 2011, Công ty Vina Megastar còn nợ ngân hàng SeaBank chi nhánh ở Hai Bà Trưng 250 tỷ đồng và các Công ty thành viên còn nợ ngân hàng số tiền 150 tỷ đồng.

Do cần tiền trả nợ ngân hàng và để kinh doanh, ông Nguyễn Hoàng Long đã đến gặp bị can Nguyễn Thị Hương Giang, Giám đốc chi nhánh ngân hàng, để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn tại ngân hàng này.

Theo đó, Long và Giang thống nhất lập hồ sơ tín dụng "khống" bằng cách chỉ đạo Giám đốc các công ty thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vina Megastar lập và ký "khống" hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên.

Viện Kiểm sát xác định thực tế, không có hàng hóa là sắt, thép lưu kho nhưng nhóm Long, Giang vẫn sử dụng các hợp đồng này ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn của ngân hàng.

Vẫn theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thị Hương Giang với vai trò là Giám đốc chi nhánh ngân hàng Seabank chi nhánh Hai Bà Trưng, không yêu cầu các nhân viên thực hiện việc kiểm tra, xác minh, thẩm định tài sản đảm bảo theo quy định mà chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay; ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.

Từ việc 'tạo điều kiện' của nhóm nhân viên ngân hàng SeAbank, bị can Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm vay 29,5 tỷ đồng (trong đó đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng) của ngân hàng.

Được biết từ năm 2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử, tuyên án tù đối với ông Nguyễn Hoàng Long cùng đồng phạm về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Riêng các bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang bỏ trốn. Cơ quan tố tụng xác định cả hai đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

Quá trình điều tra vụ án đã thu thập đủ chứng cứ, tài liệu để làm rõ các vấn đề phải chứng minh trong vụ án và đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Lê Anh Tâm, Nguyễn Thị Hương Giang. Đến nay, đủ căn cứ để truy tố vắng mặt đối với 2 bị can.

Do hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hương Giang xảy ra năm 2011, căn cứ vào quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội nên cơ quan tố tụng đã áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hương Giang.