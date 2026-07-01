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Ngân hàng đầu tiên báo lỗ trong quý 2/2026

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng đầu tiên báo lỗ trong quý 2/2026

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 48 tỷ đồng, giảm 72,41% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank - SGB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Quý 2/2026.

Trong riêng Quý 2/2026, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Saigonbank đối mặt với nhiều thách thức. Thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ngân hàng đạt 160 tỷ đồng, sụt giảm 31,34% so với Quý 2/2025. Không chỉ mảng tín dụng, các hoạt động phi tín dụng cũng ghi nhận xu hướng đi lùi, trong đó lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ở mức 8,7 tỷ đồng, giảm 20,86%. Lãi thuần kinh doanh ngoại hối chỉ đạt 2,5 tỷ đồng, giảm mạnh 40,45%. Điểm sáng hiếm hoi đến từ hoạt động khác với mức lãi thuần tăng trưởng 28,63%, mang về 20,6 tỷ đồng.

Trong bối cảnh doanh thu sụt giảm, tổng chi phí hoạt động của ngân hàng lại tăng 10,19% lên mức 168,5 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần trước chi phí dự phòng rủi ro (DPRR) giảm tới 79,49%, chỉ còn 23,7 tỷ đồng.

Áp lực càng gia tăng khi Saigonbank phải đẩy mạnh trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên 63,7 tỷ đồng (tăng 62,38% so với cùng kỳ). Kết quả là ngân hàng ghi nhận mức lỗ trước thuế 40 tỷ đồng trong Quý 2/2026, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 76,4 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Saigonbank đạt 48 tỷ đồng tổng lợi nhuận trước thuế, giảm 72,41% so với 6 tháng đầu năm 2025.

Tính đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản của Saigonbank đạt 35.670 tỷ đồng, tăng 0,83% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 22.205 tỷ đồng, tăng trưởng 1,06%. Tiền gửi từ khách hàng ghi nhận mức sụt giảm 4,26% so với đầu năm, lùi về 25.205 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) của Saigonbank tại ngày 30/06/2026 ghi nhận 641 tỷ đồng, tăng 2,2% so với mức 627 tỷ đồng hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tại thời điểm 30/06/2026 được xác định ở mức 2,22%.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
ngân hàng

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