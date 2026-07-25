Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất ngân hàng 25/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến ngày 25/7 cho thấy mức cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng vẫn là 7,8%/năm. Hiện có 7 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên, trong khi phần lớn ngân hàng còn lại duy trì quanh vùng 6-6,9%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 25/7, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng tiếp tục có sự phân hóa khá rõ, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ở kỳ hạn 12 tháng, khoảng cách giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất trong nhóm khảo sát hiện lên tới 4,1 điểm phần trăm, từ 7,8%/năm xuống 3,7%/năm.

Nhóm từ 7%/năm: ACB bỏ xa phần còn lại

ACB tiếp tục đứng đầu bảng lãi suất với mức 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng này cũng áp dụng lãi suất 7,6%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm ở kỳ hạn 9 tháng.

Xếp ngay sau là Saigonbank với mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Bac A Bank đứng kế tiếp với 7,1%/năm, đồng thời duy trì mức 7,05%/năm tại cả kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

MBV và VCBNeo cùng áp dụng mức 7%/năm ở các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 18 tháng.

VIB cũng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, song mức lãi suất ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng thấp hơn đáng kể, lần lượt là 5,7% và 5,8%/năm.

PGBank là cái tên còn lại trong nhóm khi trả 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

Như vậy, có tổng cộng 7 ngân hàng trong bảng khảo sát niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm 6,9%/năm bám sát phía sau

Ngay dưới nhóm dẫn đầu, LPBank, OCB và BVBank cùng niêm yết lãi suất 12 tháng ở mức 6,9%/năm.

Trong đó, LPBank áp dụng 6,8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, trước khi tăng lên 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,95%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

OCB trả 6,6%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,8%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. Tại BVBank, các mức tương ứng là 6,7%; 6,7%; 6,9% và 6,7%/năm.

Big4 đồng loạt giữ mức 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau. Kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 6,6%/năm; kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng đạt 6,8%/năm.

Như vậy, ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất của nhóm Big4 hiện thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất trong bảng khảo sát.

MSB cũng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Theo sau là Techcombank với 6,75%/năm và BaoViet Bank với 6,7%/năm.

Nam A Bank và Sacombank cùng duy trì mức 6,6%/năm. SHB niêm yết 6,5%/năm, NCB 6,4%/năm, còn MB ở mức 6,35%/năm.

Nhóm dưới 6,5%/năm vẫn khá đông

Ở nửa dưới bảng lãi suất, ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm, trong khi VPBank duy trì mức 6%/năm.

Các mức thấp hơn lần lượt được ghi nhận tại PVcomBank với 5,6%/năm, GPBank 5,55%/năm và KienlongBank 5,5%/năm. Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết 5,3%/năm.

SCB tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất trong bảng khảo sát, với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Lưu ý: Đây là biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm khảo sát ngày 25/7/2026. Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, đối tượng khách hàng và phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Lãi suất ngân hàng 24/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Mạnh Đức

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 25/7 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 25/7 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải Nổi bật

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng việc chuyển trên 400 triệu phải chờ 24 giờ

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng việc chuyển trên 400 triệu phải chờ 24 giờ Nổi bật

Khách đông nghẹt, tiệm vàng lâu đời tại TP.HCM giới hạn bán mỗi người 5 chỉ

Khách đông nghẹt, tiệm vàng lâu đời tại TP.HCM giới hạn bán mỗi người 5 chỉ

18:20 , 25/07/2026
Tỷ giá cuối năm: Kỳ vọng giữ ổn định giữa nhiều sức ép

Tỷ giá cuối năm: Kỳ vọng giữ ổn định giữa nhiều sức ép

18:08 , 25/07/2026
Sau khi sập 7 triệu đồng/lượng, giá vàng hôm nay diễn biến bất ngờ

Sau khi sập 7 triệu đồng/lượng, giá vàng hôm nay diễn biến bất ngờ

16:38 , 25/07/2026
Dấu ấn Techcombank – Nhà tài trợ Quốc gia bản quyền phát sóng kỳ FIFA World Cup 2026 lịch sử

Dấu ấn Techcombank – Nhà tài trợ Quốc gia bản quyền phát sóng kỳ FIFA World Cup 2026 lịch sử

13:30 , 25/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên