Lãi suất ngân hàng 25/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 25/7, mặt bằng lãi suất tại các ngân hàng tiếp tục có sự phân hóa khá rõ, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ở kỳ hạn 12 tháng, khoảng cách giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất trong nhóm khảo sát hiện lên tới 4,1 điểm phần trăm, từ 7,8%/năm xuống 3,7%/năm.

Nhóm từ 7%/năm: ACB bỏ xa phần còn lại

ACB tiếp tục đứng đầu bảng lãi suất với mức 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ngân hàng này cũng áp dụng lãi suất 7,6%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm ở kỳ hạn 9 tháng.

Xếp ngay sau là Saigonbank với mức 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Bac A Bank đứng kế tiếp với 7,1%/năm, đồng thời duy trì mức 7,05%/năm tại cả kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

MBV và VCBNeo cùng áp dụng mức 7%/năm ở các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 18 tháng.

VIB cũng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, song mức lãi suất ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng thấp hơn đáng kể, lần lượt là 5,7% và 5,8%/năm.

PGBank là cái tên còn lại trong nhóm khi trả 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, 6,9%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

Như vậy, có tổng cộng 7 ngân hàng trong bảng khảo sát niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm 6,9%/năm bám sát phía sau

Ngay dưới nhóm dẫn đầu, LPBank, OCB và BVBank cùng niêm yết lãi suất 12 tháng ở mức 6,9%/năm.

Trong đó, LPBank áp dụng 6,8%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, trước khi tăng lên 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,95%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

OCB trả 6,6%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 6,8%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. Tại BVBank, các mức tương ứng là 6,7%; 6,7%; 6,9% và 6,7%/năm.

Big4 đồng loạt giữ mức 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất giống nhau. Kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 6,6%/năm; kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng đạt 6,8%/năm.

Như vậy, ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất của nhóm Big4 hiện thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức cao nhất trong bảng khảo sát.

MSB cũng niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Theo sau là Techcombank với 6,75%/năm và BaoViet Bank với 6,7%/năm.

Nam A Bank và Sacombank cùng duy trì mức 6,6%/năm. SHB niêm yết 6,5%/năm, NCB 6,4%/năm, còn MB ở mức 6,35%/năm.

Nhóm dưới 6,5%/năm vẫn khá đông

Ở nửa dưới bảng lãi suất, ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm, trong khi VPBank duy trì mức 6%/năm.

Các mức thấp hơn lần lượt được ghi nhận tại PVcomBank với 5,6%/năm, GPBank 5,55%/năm và KienlongBank 5,5%/năm. Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết 5,3%/năm.

SCB tiếp tục có mức lãi suất thấp nhất trong bảng khảo sát, với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Lưu ý: Đây là biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm khảo sát ngày 25/7/2026. Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, đối tượng khách hàng và phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.