Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất ngân hàng 23/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến tại 34 ngân hàng ngày 23/7 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định. Trong đó có 7 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm dẫn đầu duy trì lãi suất từ 7%/năm trở lên

ACB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất trên thị trường khi niêm yết 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Ở các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, ngân hàng này cũng áp dụng mức 7,6%/năm 7,7%/năm , cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung.

Đứng sau ACB là Saigonbank với 7,2%/năm , Bac A Bank với 7,1%/năm .

Trong khi đó, MBV, VCBNeo, VIB và PGBank cùng duy trì mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, thị trường hiện có 7 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn này.

Big4 tiếp tục "án binh bất động"

Trái ngược với một số ngân hàng tư nhân, nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước vẫn duy trì chính sách huy động ổn định.

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank đồng loạt niêm yết 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng; 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; còn kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng giữ ở mức 4,75%/năm .

Mức lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 hiện thấp hơn 1 điểm phần trăm so với ACB - ngân hàng đang dẫn đầu thị trường.

Phần lớn ngân hàng vẫn giữ mặt bằng 6,6-6,9%/năm

Ngoài nhóm có lãi suất từ 7%/năm trở lên, phần lớn ngân hàng tiếp tục duy trì lãi suất trong vùng 6,6-6,9%/năm .

LPBank, BVBank và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. MSB áp dụng 6,8%/năm ; Techcombank 6,75%/năm ; BaoViet Bank 6,7%/năm ; Nam A Bank và Sacombank cùng ở mức 6,6%/năm .

Trong khi đó, SHB niêm yết 6,5%/năm , NCB 6,4%/năm và MB 6,35%/năm .

Một số ngân hàng duy trì lãi suất dưới 6,5%/năm

ABBank và TPBank cùng áp dụng mức 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm , còn VPBank giữ mức 6%/năm .

Ở nhóm thấp hơn, PVcomBank áp dụng 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm . Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết 5,3%/năm .

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, chỉ 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Theo khảo sát, khoảng cách giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất hiện ở mức 4,1 điểm phần trăm , từ 7,8%/năm xuống 3,7%/năm . Dù một số ngân hàng duy trì mức lãi suất từ 7%/năm trở lên, mặt bằng huy động của phần lớn hệ thống vẫn tập trung trong khoảng 6,6-6,9%/năm , cho thấy xu hướng ổn định tiếp tục được duy trì trong những ngày gần đây.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 23/7/2026 . Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Lãi suất ngân hàng 22/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Mạnh Đức

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 23/7 giảm tới 7 triệu đồng/lượng, SJC và PNJ niêm yết giá mua vào rất thấp

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 23/7 giảm tới 7 triệu đồng/lượng, SJC và PNJ niêm yết giá mua vào rất thấp Nổi bật

Biến động lãi suất vay mua bất động sản trong giai đoạn mới

Biến động lãi suất vay mua bất động sản trong giai đoạn mới Nổi bật

Cập nhật giá vàng miếng tại 15 doanh nghiệp trên toàn quốc tối ngày 23/7

Cập nhật giá vàng miếng tại 15 doanh nghiệp trên toàn quốc tối ngày 23/7

20:32 , 23/07/2026
Ông Nguyễn Quốc Anh: 81% người mua nhà sẵn sàng vay ngân hàng nếu lãi suất dưới 9%, còn trên 10% sẽ dè dặt xuống tiền

Ông Nguyễn Quốc Anh: 81% người mua nhà sẵn sàng vay ngân hàng nếu lãi suất dưới 9%, còn trên 10% sẽ dè dặt xuống tiền

19:10 , 23/07/2026
TPBank ủng hộ 15 tỷ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tri ân người có công với Cách mạng

TPBank ủng hộ 15 tỷ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tri ân người có công với Cách mạng

16:46 , 23/07/2026
Lãi suất huy động có quay đầu giảm trong thời gian tới?: Sếp Techcombank đưa ra dự báo

Lãi suất huy động có quay đầu giảm trong thời gian tới?: Sếp Techcombank đưa ra dự báo

15:57 , 23/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên