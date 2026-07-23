Lãi suất huy động có quay đầu giảm trong thời gian tới?: Sếp Techcombank đưa ra dự báo

Trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về khả năng lãi suất huy động hạ nhiệt trong nửa cuối năm 2026, tại Sự kiện Gặp gỡ nhà đầu tư tổ chức và chuyên gia phân tích của Techcombank mới đây, ông Alexandre Macaire - Giám đốc tài chính tập đoàn cho rằng lãi suất sẽ rất khó có thể giảm thời gian tới.

"Khi nhìn vào tình hình thanh khoản từ một quý trước, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin rằng lãi suất huy động sẽ hạ nhiệt. Thời điểm đó, có thể thấy Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra lập trường hỗ trợ rất rõ ràng, đồng thời điều chỉnh các chính sách và khung pháp lý nhằm bơm thêm thanh khoản cho hệ thống", ông nói.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng kỳ vọng Chính phủ sẽ đẩy mạnh chi tiêu hơn. Trên thực tế, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công trong quý 2 đã tăng tốc rất mạnh mẽ, mang lại tác động tích cực cho thanh khoản chung của nền kinh tế. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có chỉ thị yêu cầu hệ thống ngân hàng cắt giảm lãi suất huy động thêm 50 điểm cơ bản.

"Dù phía chúng tôi đã thực thi chỉ thị này một cách vô cùng đầy đủ, thì thật không may, mặt bằng lãi suất huy động trên toàn hệ thống lại không thực sự giảm trong giai đoạn vừa qua", lãnh đạo của Techcombank nói. Thêm vào đó, hệ thống ngân hàng hiện vẫn gánh vác áp lực lớn trong việc tham gia tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia.

Tổng hợp tất cả các yếu tố trên, thay vì dự báo lãi suất đi ngang hoặc giảm xuống, ông Alexandre Macaire cho rằng lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ tiếp tục nhích nhẹ từ nay đến cuối năm, có thể là khoảng 30 điểm cơ bản.

Vậy điều này sẽ tác động thế nào đến chi phí vốn của Techcombank? Ông Alexandre Macaire cho biết ngân hàng sẽ nỗ lực kiểm soát áp lực này bằng cách tiếp tục tập trung vào dòng vốn CASA (tiền gửi không kỳ hạn). Lượng CASA này sẽ được thúc đẩy từ chiến lược thu hút, gắn kết khách hàng, các chương trình ưu đãi tri ân, cho đến các phân khúc theo chủ đề hay nhóm khách hàng là hộ kinh doanh/thương nhân. Đây cũng chính là lý do vì sao Techcombank vẫn kỳ vọng NIM cả năm sẽ duy trì được trong khoảng 3,6% đến 3,7%.

Tiếp tục thảo luận về vấn đề thanh khoản và nguồn vốn. Nhà đầu tư tiếp tục đặt câu hỏi cho lãnh đạo Techcombank về việc ngân hàng đang quản lý thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng như thế nào, bao gồm cả các đối tác và những thay đổi trong những năm gần đây? Đồng thời, ngân hàng có kế hoạch tìm kiếm nguồn vốn nước ngoài nào không, thông qua các khoản vay bằng USD hay trên thị trường trái phiếu?

Trước tình trạng thanh khoản toàn hệ thống ngân hàng bị thắt chặt trong thời gian gần đây, ông Alexandre Macaire nhận định, nếu Techcombank muốn đáp ứng hoàn toàn sự tăng trưởng tài sản bằng tăng trưởng tiền gửi, ngân hàng có thể sẽ phải nâng lãi suất huy động lên mức không còn lợi thế cạnh tranh so với các phương án gọi vốn khác, đặc biệt là nguồn vốn từ thị trường quốc tế.

Đó là lý do vì sao Techcombank vừa qua đã ký kết một khoản tài trợ trị giá 200 triệu USD từ Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB). Đây là một khoản tín dụng tài chính bền vững và là một cột mốc quan trọng của ngân hàng trong việc tham gia vào thị trường tài chính xanh. Ngoài ra, ngân hàng cũng đang trong quá trình hoàn tất một khoản vay hợp vốn lớn và quan trọng khác với các ngân hàng nước ngoài với giá trị lên tới 1 tỷ USD.﻿

Theo ông, mục tiêu cốt lõi của ngân hàng là luôn duy trì một vị thế nguồn vốn cân bằng, nhằm phòng ngừa rủi ro tốt nhất trước sự chênh lệch kỳ hạn giữa nguồn vốn huy động và danh mục tài sản.﻿