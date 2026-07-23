Một cổ phiếu ngân hàng bất ngờ tăng kịch trần phiên 23/7

Phiên giao dịch chiều 23/7, cổ phiếu ngân hàng đồng loạt đảo chiều và ngập trong sắc xanh. Hàng loạt mã tăng trên dưới 3% như STB của Sacombank, KLB của Kienlongbank, NAB của Nam A Bank,...

Đáng chú ý, cổ phiếu EIB của Eximbank tăng kịch trần 6,97% lên 17.650 đồng/cp, trắng bên bán. Trong diễn biến liên quan, ngày mai 24/7, Eximbank sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường về công tác nhân sự.

Theo đó, Eximbank sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm một số Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

Dự kiến HĐQT Eximbank có 7 thành viên, trong đó có 6 thành viên độc lập. Ngân hàng sẽ tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS theo danh sách ứng viên đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.﻿ Danh sách ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT gồm ông Nguyễn Lê Quốc Anh, bà Richa Goswami, bà Ooi Huye Tyn, ông Michael Richard Harte và ông Chua Teck Huat Bill. Ứng viên duy nhất cho vị trí thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Quốc Hùng. Đáng chú ý, ông Nguyễn Lê Quốc Anh là gương mặt quen thuộc trong giới ngân hàng, từng là Tổng Giám đốc Techcombank trong 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020.

Trong khi đó, nhiều mã ngân hàng khác vẫn đang giao dịch trong sắc đỏ chiều 23/7 như VBB của Vietbank, PGB của PGBank, BVB của BVBank,...