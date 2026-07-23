Tuyệt đối không làm điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điện thoại, mất tiền trong tài khoản

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Công an tỉnh Bắc Ninh, một thủ đoạn phổ biến trong thời gian qua của các đối tượng lừa đảo là giả danh cán bộ Bảo hiểm Xã hội, chủ động gọi điện hoặc nhắn tin cho nạn nhân. Chúng đưa ra các lý do hết sức thuyết phục như yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân, nâng cấp ứng dụng VssID hoặc cài đặt phiên bản mới nhất để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Khi người dân tỏ ra tin tưởng, kẻ gian sẽ gửi một đường link và yêu cầu tải về tệp tin cài đặt có đuôi APK mang tên "VssID.apk" . Cơ quan chức năng khẳng định đây hoàn toàn không phải là bản cập nhật chính thức từ Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mà là một phần mềm chứa mã độc được thiết kế chuyên biệt để xâm nhập điện thoại.

Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Mối nguy hiểm thực sự bắt đầu ngay khi người dùng đồng ý cài đặt tệp APK giả mạo này. Ứng dụng sẽ lập tức yêu cầu cấp hàng loạt quyền truy cập sâu vào hệ thống thiết bị như quyền đọc tin nhắn, truy cập danh bạ, hình ảnh, tệp dữ liệu và đặc biệt là các quyền quản trị thiết bị.

Sau khi được người dùng vô tình cấp quyền, mã độc sẽ hoạt động ngầm để đánh cắp mã OTP, thu thập toàn bộ thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng và theo dõi mọi thao tác trên màn hình. Đáng sợ hơn, kẻ gian có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa, tự do thực hiện các lệnh chuyển tiền trót lọt mà chủ nhân chiếc điện thoại hoàn toàn không hay biết cho đến khi tài khoản bị trừ sạch tiền.

Trước tình hình tội phạm mạng hoạt động ngày càng phức tạp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẳng định cơ quan này tuyệt đối không gửi file cài đặt, đường link tải ứng dụng hay yêu cầu người dân cài đặt VssID thông qua các cuộc gọi, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Người dùng cần đặc biệt lưu ý chỉ tải và cài đặt ứng dụng VssID trực tiếp từ các kho ứng dụng chính thức được bảo mật là App Store (đối với hệ điều hành iOS) và Google Play (đối với hệ điều hành Android). Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ hoặc cài đặt các tệp APK không rõ nguồn gốc trôi nổi trên không gian mạng.

Trong trường hợp nhận được bất kỳ cuộc gọi nào tự xưng là cán bộ bảo hiểm yêu cầu hướng dẫn cài đặt ứng dụng hoặc đòi cung cấp thông tin cá nhân, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo. Thay vào đó, hãy chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội địa phương hoặc gọi đến tổng đài chính thức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam để xác minh tính chuẩn xác của sự việc, qua đó bảo vệ an toàn tối đa cho dữ liệu cá nhân và tài sản của chính mình.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh