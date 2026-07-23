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Bất ngờ với giá thu mua vàng PNJ hôm nay ngày 23/7

| | Tài chính - ngân hàng

Bất ngờ với giá thu mua vàng PNJ hôm nay ngày 23/7

Nhu cầu giao dịch vàng thương hiệu PNJ tăng vọt trong những ngày gần đây, hiện các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI,...đang thu mua vàng PNJ với giá như thế nào?

Sáng 23/7, Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đồng loạt giảm giá niêm yết vàng miếng SJC và vàng 999 thương hiệu PNJ.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng PNJ hiện ở mức 136,0 - 142,0 triệu đồng/lượng, giảm 6 triệu đồng/lượng chiều mua và 4 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng 9999 thương hiệu PNJ tại đây cũng giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán xuống 136 - 141 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý theo PNJ, trước sự gia tăng đột biến nhu cầu khách hàng bán lại trang sức trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, công ty đã chủ động triển khai các biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời.

Doanh nghiệp khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại đối với tất cả các sản phẩm PNJ đã bán ra có kèm theo cam kết mua lại. Tuy nhiên, công ty đã điều chỉnh quy trình thực hiện việc mua lại để phù hợp với năng lực tiếp nhận, kiểm tra chất lượng sản phẩm và nguồn thanh khoản thực tế.

PNJ áp dụng chi trả cụ thể như sau: khi tiếp nhận sản phẩm và hoàn tất hồ sơ hợp lệ, PNJ thanh toán tiền mua lại thành 5 đợt trong vòng 120 ngày. Cụ thể, đợt 1 thanh toán 10%, đợt 2 20%, đợt 3 và đợt 4 mỗi đợt 25%, đợt cuối 20%. Trường hợp ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ hoặc lễ, doanh nghiệp sẽ chuyển tiền vào ngày làm việc tiếp theo.

Để bảo đảm quyền lợi các bên và hạn chế phát sinh tranh chấp, PNJ cho biết đã xây dựng phụ lục hợp đồng quy định cụ thể về lộ trình thanh toán, phương thức chi trả, nguyên tắc xác nhận và cam kết của bên bán.

Bảng niêm yết giá vàng tại PNJ hôm nay 23/7

Khảo sát trên thị trường sáng 23/7, chính sách mua vào vàng 9999 thương hiệu PNJ có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI,...

Theo đó, phía Bảo Tín Minh Châu cho biết hiện chưa có chính sách thu vàng của Thương hiệu PNJ.

Trong khi đó, các cửa hàng của Bảo Tín Mạnh Hải cho biết hiện mua vào vàng 9999 của PNJ với giá vàng nguyên liệu được niêm yết là 127,5 - 128,0 triệu đồng/lượng. Đồng thời, Bảo Tín Mạnh Hải cũng cho biết chính sách có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm. Khi khách hàng mang vàng PNJ đến bán tại đây, thợ kim hoàn sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng vàng để định giá và giao dịch.

Giá mua vào vàng nguyên liệu 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải hiện nay là 12,8 triệu đồng/chỉ.


Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
vàng, PNJ

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