Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 23/7: Đồng loạt giảm rất mạnh tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Thị trường vàng trong nước chứng kiến đợt điều chỉnh rất mạnh ngay phiên sáng 23/7 khi các doanh nghiệp đồng loạt hạ sâu giá niêm yết.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC và PNJ cùng niêm yết ở mức 136 - 142 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên trước.

DOJI cũng đưa giá vàng miếng về 136 - 142 triệu đồng/lượng, giảm tương tự 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu giảm xuống 136 - 142 triệu đồng/lượng, mất 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở 137 - 142 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giảm mạnh xuống 135 - 141 triệu đồng/lượng, thấp hơn 6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cuối phiên trước. PNJ giao dịch ở 136 - 141 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 137 - 142 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Bảo Tín Minh Châu giảm còn 137,5 - 143 triệu đồng/lượng, mất 5,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở 138,5 - 142 triệu đồng/lượng, giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Đây là một trong những phiên điều chỉnh mạnh nhất của thị trường vàng trong nước trong thời gian gần đây, khi chỉ trong một buổi sáng, giá mua tại nhiều thương hiệu đã giảm từ 5-6 triệu đồng/lượng.

9h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 135 141 136 142 PNJ 136 141 136 142 DoJi 137 142 136 142 Bảo Tín Minh Châu 137,5 143 136 142 Bảo Tín Mạnh Hải 138,5 142 137 142

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Giá vàng trong nước mở đầu phiên giao dịch sáng 23/7 không có biến động sau đợt điều chỉnh khá mạnh cuối phiên trước. Khảo sát lúc mở cửa phiên giao dịch ngày 23/7 cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết so với cuối phiên hôm qua.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua – bán ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Bảo Tín Minh Châu cũng giữ nguyên giá vàng miếng ở 142 - 146 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 141 - 145 triệu đồng/lượng, PNJ niêm yết 140 - 145 triệu đồng/lượng, còn DOJI ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là đơn vị niêm yết cao nhất thị trường với 143,4 - 147,2 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở 142,5 - 146 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 141 145 142 146 PNJ 140 145 142 146 DOJI 142 146 142 146 Bảo Tín Minh Châu 143,4 147,2 142 146 Bảo Tín Mạnh Hải 142,5 146 142 146

Trên thị trường quốc tế , giá vàng giao ngay đầu phiên sáng dao động quanh 4.130 USD/ounce, đi ngang so với mức đóng cửa phiên trước. Trước đó, giá vàng đã tăng hơn 3% trong hai phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất trong hai tuần trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và lực mua kỹ thuật, trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến căng thẳng tại Trung Đông và chờ đợi thêm tín hiệu về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích nghiên cứu cấp cao tại FXTM, nhận định đà tăng của vàng được thúc đẩy khi giá vượt ngưỡng 4.140 USD/ounce nhờ đồng USD suy yếu và lực mua gia tăng từ giới đầu tư. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng triển vọng tăng giá có thể bị kìm hãm bởi các yếu tố bất lợi, đặc biệt khi giá dầu tăng hơn 3% trong phiên hôm qua.

Đồng USD giảm nhẹ trong ngày cũng đã hỗ trợ giá vàng – vốn được định giá bằng đồng bạc xanh – trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, qua đó hỗ trợ nhu cầu đối với kim loại quý.

Trên phương diện địa chính trị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn sẵn sàng đàm phán nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng với Iran, song cho rằng Tehran chưa thể hiện thiện chí trong các cuộc thương lượng.

Trong khi đó, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi bốn tàu chở dầu thô của Saudi Arabia trên hành trình tới châu Á buộc phải quay đầu tại Biển Đỏ sau các lời đe dọa từ lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen. Diễn biến này khiến giá dầu tăng lên mức cao nhất trong gần sáu tuần do lo ngại nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh bị gián đoạn.

Tuy nhiên, giá dầu tăng mạnh cũng có thể tạo sức ép lên thị trường vàng. Chi phí năng lượng leo thang làm gia tăng kỳ vọng lạm phát và kéo theo khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng - loại tài sản không mang lại lợi suất.

Về chính sách tiền tệ, khảo sát của Reuters cho thấy Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026. Thị trường hiện kỳ vọng cơ quan này sẽ thực hiện hai đợt tăng lãi suất trước cuối tháng 3 năm sau.

Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 hiện ở mức khoảng 76%. Vì vậy, giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới để tìm kiếm thêm tín hiệu về lộ trình điều hành chính sách tiền tệ của Fed.