TPBank ủng hộ 15 tỷ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tri ân người có công với Cách mạng

Sáng 23/7/2026, tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng các bộ, ngành đã phát động Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).

Hưởng ứng phong trào, đại diện Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), ông Nguyễn Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược và Quản trị Ngân hàng – đã trao kinh phí ủng hộ 15 tỷ đồng vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Khoản đóng góp này là một phần trong tổng số hơn 300 tỷ đồng do toàn ngành ngân hàng chung tay ủng hộ, thể hiện trách nhiệm và sự đồng hành của các tổ chức tín dụng trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Các ngân hàng ủng hộ hơn 300 tỷ cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần tri ân người có công với Cách mạng (Đại diện TPBank - Ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Chiến lược và Quản trị Ngân hàng đứng thứ 4 từ trái sang)



Hoạt động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" thể hiện sự hưởng ứng tích cực của TPBank đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm lo người có công với cách mạng, đồng thời khẳng định cam kết của ngân hàng trong việc đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện TPBank cho biết ngân hàng luôn xác định việc đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội. Bên cạnh mục tiêu phát triển bền vững, TPBank luôn xác định trách nhiệm xã hội là một trong những giá trị cốt lõi trong quá trình hoạt động.

Thông qua Quỹ "TPBank vì cộng đồng", trong nhiều năm qua ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trên phạm vi cả nước trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo người yếu thế và các gia đình chính sách. Việc ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tiếp tục nối dài hành trình sẻ chia của TPBank, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vun đắp những giá trị nhân văn bền vững trong xã hội.



