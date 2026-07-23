Giá vàng giảm 7 triệu đồng/lượng

Vàng SJC trong nước giảm sâu

Lúc 13 giờ 12 phút, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 135 triệu đồng/lượng; giá bán là 140 triệu đồng/lượng (mua vào giảm 7 triệu đồng/lượng và giảm 6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch 22/7). Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 135 – 140 triệu đồng/lượng (mua vào giảm 7 triệu đồng/lượng và giảm 6 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch trước đó). Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 134 – 139 triệu đồng/lượng (giảm 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra). Chênh lệch mua vào bán ra là 5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 137 – 142 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước đó.

Giá vàng trong nước giảm sâu

Tín hiệu từ Iran đẩy giá vàng thế giới tăng lên mức cao nhất 2 tuần

Giá vàng thế giới đã bật tăng lên mức cao nhất trong hai tuần vào phiên 22/7, trong bối cảnh thị trường đang cân nhắc về những căng thẳng tại Trung Đông và chờ đợi tín hiệu lãi suất từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo đó, vào lúc 0 giờ 35 phút ngày 23/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,7% lên 4.145,24 USD/ounce, sau khi đã chạm mức cao nhất phiên là 4.165,87 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng chốt phiên tăng 1,9% ở mức 4.151,90 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư FXTM nhận định giá vàng đã tăng vọt qua mốc 4.140 USD khi đồng USD yếu hơn và sức mua của các nhà đầu tư bắt đáy đã mang lại động lực mới cho phía mua. Tuy nhiên, công ty này cũng cảnh báo các yếu tố cơ bản mang tính tiêu cực có thể kìm hãm đà tăng, đặc biệt khi giá dầu thô đã tăng mạnh hơn 3% trong phiên cùng ngày.

Hiện giới giao dịch đang dồn sự chú ý vào cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới để tìm thêm manh mối. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức khoảng 76%.

Giá bạc biến động nhẹ

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay tăng 2% lên 59,98 USD/ounce.

Tại Việt Nam, sáng nay, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,22 - 2,29 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 59,44 - 61,28 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 350.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 22/7.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,23 - 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 59,70 - 61,54 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 240.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 270.000 đồng/kg chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,22 - 2,29 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).



