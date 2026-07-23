Ông Nguyễn Quốc Anh: 81% người mua nhà sẵn sàng vay ngân hàng nếu lãi suất dưới 9%, còn trên 10% sẽ dè dặt xuống tiền

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn. Ảnh: Internet.

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,1 - 10,5%/năm.

Mức lãi suất trên được xem là ngưỡng sẽ tác động mạnh đến quyết định vay mua nhà của người dân. Tại Hội thảo “Khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản bền vững” hôm 22/7, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, dữ liệu thị trường cho thấy người mua nhà vẫn có nhu cầu tiếp cận tín dụng nhưng ngày càng thận trọng hơn với các quyết định tài chính.

Khảo sát của đơn vị này cho thấy 84% người được hỏi sẵn sàng vay để mua nhà, song 91% chỉ chấp nhận vay dưới 50% giá trị tài sản.

Phần lớn người mua cũng mong muốn tổng số tiền trả góp hằng tháng, gồm cả gốc và lãi, chỉ chiếm khoảng 20-40% thu nhập. Đáng chú ý, 81% người được khảo sát sẵn sàng vay nếu lãi suất dưới 9%.

Theo ông Quốc Anh, khi lãi suất vượt 10%, tốc độ tăng trưởng giao dịch thường chậm lại do người mua cân nhắc kỹ hơn về khả năng tài chính. Bên cạnh đó, chất lượng sống hay giá trị sử dụng lâu dài đang trở thành động lực chính trong quyết định mua bất động sản.

Điều này đòi hỏi các chủ đầu tư phải nhanh chóng nhìn nhận lại bài toán về phát triển sản phẩm để đáp ứng thị hiếu mới, nhất là trong bối cảnh người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin và so sánh chi tiết các sản phẩm giữa các chủ đầu tư khác nhau.

Ông Quốc Anh cho rằng, người mua bất động sản ngày càng thận trọng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì những kỳ vọng tăng giá. Với khả năng tiếp cận nhiều nguồn thông tin và ứng dụng AI để phân tích thị trường, khách hàng có xu hướng đặt ra các yêu cầu cao hơn đối với chủ đầu tư và đơn vị phân phối.

Họ có thể chủ động so sánh tỷ suất sinh lời giữa các địa phương, đánh giá hiệu quả đầu tư trước khi quyết định xuống tiền. Theo ông Quốc Anh, xu hướng này đòi hỏi thị trường phải minh bạch thông tin và lấy dữ liệu làm cơ sở thuyết phục khách hàng.

Ông Quốc Anh cũng lưu ý, trước yêu cầu ngày càng cao của người mua, các chủ đầu tư và sàn giao dịch cần điều chỉnh chiến lược phát triển và bán hàng. Bên cạnh việc chứng minh chất lượng thực tế của dự án, đặc biệt là hạ tầng và tiện ích, doanh nghiệp cần xây dựng chính sách thanh toán linh hoạt, phù hợp với từng nhóm khách hàng.

“Việc áp dụng các gói hỗ trợ lãi suất hoặc cố định lãi suất trong thời gian dài được xem là giải pháp giúp nâng cao khả năng chi trả”, ông Quốc Anh nhấn mạnh.

Chuyên gia cho rằng việc hỗ trợ gói lãi suất phù hợp sẽ nâng cao khả năng chi trả của người mua nhà. Ảnh: Internet.

Ông Nguyễn Quốc Anh cho biết, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong 6 tháng đầu năm 2026, mức độ quan tâm đến phân khúc chung cư tăng từ 38% trong tháng 1 lên 49% vào tháng 6. Khảo sát trên hơn 1.000 người trên cả nước cũng cho thấy 67% có nhu cầu mua bất động sản để ở, trong khi 33% mua nhằm mục đích đầu tư.

Theo ông Quốc Anh, điều này cho thấy có sự chuyển dịch trong quan điểm của nhà đầu tư cũng như người mua nhà hiện nay, theo hướng tập trung nhiều hơn vào nhu cầu mua để ở.

Trong giai đoạn thị trường chung đối mặt với nhiều khó khăn, vẫn có 40% người được hỏi khẳng định sẽ tiếp tục mua bất động sản, và có tới 67% trong nhóm này tập trung vào các sản phẩm phục vụ mục đích an cư, ông Quốc Anh chia sẻ.

Mặc dù nhu cầu ở thực tăng cao, thị trường lại đang chứng kiến sự chênh lệch rất lớn giữa lượng cung và cầu, đặc biệt tại các khu vực đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM. Khái niệm về mức giá của phân khúc trung cấp đã có thay đổi, khi mức giá tăng lên khoảng 55 - 60 triệu đồng/m².

Theo ông Quốc Anh, nguồn cung trên thị trường hiện nay đang đổ dồn vào phân khúc từ trung cấp trở lên, với sự gia tăng mạnh mẽ về tỷ trọng của phân khúc cao cấp và hạng sang. Trong khi đó, hơn 50% nhu cầu tìm kiếm của người dân lại tập trung ở phân khúc từ trung cấp trở xuống.

Khoảng cách này không phải là một hiện tượng mới mà đã diễn ra trong suốt 5 đến 7 năm qua, đòi hỏi những giải pháp để diễn biến cung - cầu trở nên phù hợp hơn, ông Quốc Anh khẳng định.

Các loại hình mang tính chất đầu cơ như đất nền, theo ông Quốc Anh, có khả năng phải đối mặt với rủi ro về thuế bất động sản đã khiến giới đầu tư phải tính toán vô cùng kỹ lưỡng các khoản chi phí phát sinh.

Ông Quốc Anh nhận định, nhu cầu hiện nay chủ yếu tập trung vào nhà ở phục vụ mục đích ở thực. Vì vậy, trong thời gian tới, các chủ đầu tư nhiều khả năng sẽ ưu tiên phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu này, góp phần đưa thị trường phát triển theo hướng bền vững.



