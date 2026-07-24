Lãi suất ngân hàng 24/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến ngày 24/7 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục phân hóa mạnh. Mức cao nhất hiện lên tới 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi có 7 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn này.

7 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục đứng đầu bảng với mức lãi suất 7,8%/năm. Ngân hàng này cũng niêm yết 7,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng.

Xếp sau là Saigonbank với lãi suất 12 tháng ở mức 7,2%/năm và Bac A Bank ở mức 7,1%/năm. Bac A Bank đồng thời áp dụng 7,05%/năm cho cả kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

MBV, VCBNeo, VIB và PGBank cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Như vậy, theo bảng khảo sát, hiện có tổng cộng 7 ngân hàng trả lãi suất từ 7%/năm trở lên ở kỳ hạn này.

Đáng chú ý, MBV và VCBNeo duy trì mức 7%/năm ở cả kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 18 tháng. Trong khi đó, PGBank trả 6,9%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng trước khi tăng lên 7%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm 6,9%/năm bám sát phía sau

Ngay dưới nhóm từ 7%/năm là BVBank, LPBank và OCB, cùng niêm yết lãi suất 12 tháng ở mức 6,9%/năm.

LPBank đáng chú ý với mức 6,8%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, 6,9%/năm ở 12 tháng và 6,95%/năm ở 18 tháng. BVBank trả 6,7%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 18 tháng.

Ở OCB, lãi suất 12 tháng đạt 6,9%/năm, trong khi kỳ hạn 18 tháng là 6,8%/năm.

Big4 đồng loạt ở mức 6,8%/năm

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục có biểu lãi suất tương đồng. Cả 4 ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm ở kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng; 6,6%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Như vậy, lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm Big4 hiện thấp hơn mức cao nhất thị trường 1 điểm phần trăm.

Cùng mức 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng còn có MSB. Techcombank đứng ngay phía sau với 6,75%/năm, còn BaoViet Bank niêm yết 6,7%/năm.

Nam A Bank và Sacombank cùng trả 6,6%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. SHB niêm yết 6,5%/năm, NCB 6,4%/năm và MB 6,35%/năm.

Nhóm dưới 6,5%/năm vẫn chiếm số lượng đáng kể

Ở nhóm thấp hơn, ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng ở mức 6,1%/năm, trong khi VPBank niêm yết 6%/năm.

Mức lãi suất 12 tháng tại PVcomBank là 5,6%/năm, GPBank 5,55%/năm và KienlongBank 5,5%/năm. Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết 5,3%/năm.

SCB tiếp tục đứng cuối bảng khảo sát với lãi suất 12 tháng ở mức 3,7%/năm và kỳ hạn 18 tháng ở mức 3,9%/năm.

Nhìn tổng thể, lãi suất huy động trực tuyến ngày 24/7 cho thấy sự phân hóa khá rõ. Trong khi nhóm dẫn đầu đã đưa lãi suất kỳ hạn 12 tháng lên vùng 7-7,8%/năm, một bộ phận lớn ngân hàng vẫn duy trì trong khoảng 6-6,9%/năm. Khoảng cách giữa mức cao nhất 7,8%/năm và thấp nhất 3,7%/năm hiện lên tới 4,1 điểm phần trăm.

Lưu ý: Đây là biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại thời điểm khảo sát ngày 24/7/2026. Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, đối tượng khách hàng và phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.