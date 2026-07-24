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Trưởng Ban kiểm soát Eximbank nộp đơn xin từ nhiệm

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank - EIB) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát Trần Thị Minh Lý.

Cụ thể, ngày 24/7/2026, Eximbank đã nhận được đơn xin từ nhiệm của bà Lý theo nguyện vọng cá nhân. Trong đơn từ nhiệm, bà Trần Thị Minh Lý cho biết: “Được sự tín nhiệm của Ban Kiểm soát, ngày 28/04/2026 Tôi đã được bầu vào vị trí Trưởng BKS Eximbank Nhiệm kỳ VIII (2025 – 2030). Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, Tôi luôn tuân thủ đầy đủ các quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Eximbank. Nay, theo nguyện vọng cá nhân, Tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Kiểm soát xem xét chấp thuận cho Tôi được từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 24/07/2026 và Tôi vẫn tiếp tục công tác ở vị trí Thành viên Ban Kiểm soát”.

Trong diễn biến khác, Eximbank vừa tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông bất thường sáng 24/7 để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS. Trong đó, ông Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1960), cựu Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã được bầu vào Ban kiểm soát Eximbank. Ông Hùng là Tiến sĩ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân, có hơn 40 năm kinh nghiệm ngành ngân hàng, gắn bó lâu năm với Agribank qua nhiều vị trí từ cán bộ tín dụng đến Phó Tổng giám đốc, đồng thời từng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại Công ty Quản lý tài sản (VAMC), Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; hiện là giảng viên tại Trường Đại học Intracom.

Ông Nguyễn Quốc Hùng vừa được bầu vào ban Kiểm soát Eximbank

Cũng trong sáng 24/7, ĐHĐCĐ Eximbank đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT đối với bà Phạm Thị Huyền Trang; Đồng thời miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT với ông Phạm Tuấn Anh; ông Nguyễn Trí Trung và ông Nguyễn Trọng Hiền.

Trong khi đó, ngân hàng bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Lê Quốc Anh, bà Richa Goswami, bà Ooi Huye Tyn, ông Michael Richard Harte và ông Chua Teck Huat Bill.

Theo đó, Hội đồng quản trị mới của ngân hàng gồm: Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, bà Richa Goswami, bà Ooi Huye Tyn, ông Michael Richard Harte, ông Chua Teck Huat Bill, ông Ho Poh Wah.

Minh Vy

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