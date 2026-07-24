Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 24/7 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giảm

Giá vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm trong phiên sáng 24/7. Ghi nhận lúc 9h, vàng miếng SJC và nhiều thương hiệu lớn đồng loạt giảm thêm 1 triệu đồng/lượng so với cuối phiên trước, trong khi vàng nhẫn tại PNJ giảm tới 2 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giá xuống thấp hơn sau cú lao dốc của phiên trước.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 134 - 139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Bảo Tín Mạnh Hải cũng hạ giá xuống 134 - 138,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và bán. Riêng Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 135 - 140 triệu đồng/lượng, chưa điều chỉnh so với cuối phiên trước và hiện là thương hiệu niêm yết vàng miếng cao nhất trong nhóm khảo sát.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giảm về 133 - 138 triệu đồng/lượng, thấp hơn 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. PNJ điều chỉnh mạnh hơn khi giảm 2 triệu đồng/lượng, xuống còn 133 - 138 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI giữ nguyên giá mua ở 139 triệu đồng/lượng nhưng giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán, xuống 143 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục giữ nguyên mức 139,8 - 143,6 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 139,1 - 143,1 triệu đồng/lượng.

9h00 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 133 138 134 139 PNJ 133 138 134 139 DOJI 139 143 134 139 Bảo Tín Minh Châu 139,8 143,6 135 140 Bảo Tín Mạnh Hải 139,1 143,1 134 138,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đầu phiên sáng dao động quanh 4.040 USD/ounce đi ngang so với mức đóng cửa phiên hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm hơn 1,9% trong phiên giao dịch gần nhất.

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Giá vàng trong nước mở đầu phiên giao dịch sáng 24/7 không ghi nhận biến động sau phiên giảm mạnh trước đó. Khảo sát lúc mở cửa phiên giao dịch cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết so với cuối phiên hôm qua.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 135 - 139,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng/lượng ở chiều bán so với mặt bằng chung.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 134 - 139 triệu đồng/lượng, PNJ ở 135 - 140 triệu đồng/lượng, còn DOJI giao dịch ở 139 - 143,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục là đơn vị niêm yết cao nhất với 139,8 - 143,6 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở 139,6 - 143,6 triệu đồng/lượng.

Sau phiên giảm sâu ngày 23/7, thị trường vàng trong nước tạm thời ổn định khi các doanh nghiệp chưa điều chỉnh bảng giá trong đầu phiên sáng, trong bối cảnh giới đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến của giá vàng thế giới và kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 134 139 135 140 PNJ 135 140 135 140 DOJI 139 143,5 135 140 Bảo Tín Minh Châu 139,8 143,6 135 140 Bảo Tín Mạnh Hải 139,6 143,6 135 139,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đầu phiên sáng dao động quanh 4.045 USD/ounce đi ngang so với mức đóng cửa phiên hôm qua. Trước đó, giá vàng đã giảm hơn 1,9% trong phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, rời xa mức đỉnh cao nhất trong hai tuần thiết lập ở phiên trước, khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất.

Đồng USD tăng khoảng 0,3%, khiến vàng - được định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, tạo thêm áp lực lên giá kim loại quý.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho rằng đà tăng của giá dầu đang kéo lợi suất trái phiếu đi lên do thị trường lo ngại các ngân hàng trung ương sẽ chưa thể nới lỏng chính sách tiền tệ trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao. Theo ông, lợi suất trái phiếu tăng là yếu tố bất lợi đối với vàng và bạc bởi đây đều là những tài sản không mang lại lợi suất.

Trong khi đó, giá dầu Brent lần đầu tiên vượt mốc 100 USD/thùng kể từ cuối tháng 5 sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu có thể lan rộng ra ngoài eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Giá dầu leo thang làm gia tăng kỳ vọng lạm phát sẽ duy trì ở mức cao, qua đó củng cố quan điểm rằng các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, sẽ phải giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Đây là yếu tố thường gây bất lợi đối với vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất.

Giới đầu tư hiện hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed vào tuần tới, đồng thời chờ đợi những phát biểu của Chủ tịch Kevin Warsh để tìm kiếm thêm tín hiệu về lộ trình điều hành chính sách tiền tệ.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo khoảng 83% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, tăng từ 68% chỉ một ngày trước đó.

Ông Wyckoff nhận định thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới, song điều quan trọng là thông điệp đi kèm. Nếu Fed phát tín hiệu ôn hòa hoặc cứng rắn hơn so với kỳ vọng, thị trường vàng nhiều khả năng sẽ có phản ứng mạnh.