VietCredit lãi trước thuế hơn 1.049 tỷ nửa đầu 2026, CIR quý II giảm còn 9,93%

Theo báo cáo tài chính quý II/2026 vừa được Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit, mã chứng khoán: TIN) công bố vào ngày 20/07/2026, lợi nhuận trước thuế riêng quý II đạt 471,7 tỷ đồng, tăng 230% so với cùng kỳ (quý II/2025), đạt 103% kế hoạch đề ra.

Sau khi trừ thuế, lợi nhuận quý II đạt 376,6 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với mức 208,9 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, VietCredit ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.049,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 838,2 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy công ty duy trì quy mô lợi nhuận cao sau mức lợi nhuận sau thuế 461,5 tỷ đồng đã đạt được trong quý đầu năm.

Thu nhập lãi thuần tăng gần 177%, động lực chính đến từ hoạt động cốt lõi

Điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh quý II là sự gia tăng mạnh của thu nhập lãi thuần. Trong quý, chỉ tiêu này đạt khoảng 1.771,8 tỷ đồng, tăng 176,6% so với mức 640,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Đây tiếp tục là nguồn đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh, bù đắp đáng kể cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và chi phí dịch vụ trong giai đoạn mở rộng hoạt động tín dụng số.

Tính chung nửa đầu năm, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt hơn 3.876 tỷ đồng, cao gấp hơn ba lần cùng kỳ.

Sự cải thiện lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc biệt là thu nhập lãi, qua đó cho thấy chất lượng nguồn thu có sự chuyển biến theo hướng ổn định và bền vững hơn.

Song song với tăng trưởng thu nhập, chi phí dịch vụ tăng lên khi VietCredit mở rộng mô hình Digital Lending thông qua các đối tác nền tảng. Đây chủ yếu là chi phí vận hành, thu hộ và chia sẻ với đối tác, biến động tương ứng với quy mô giải ngân và số lượng giao dịch.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý II đạt khoảng 780,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ. Việc gia tăng dự phòng phản ánh sự mở rộng nhanh của danh mục cho vay số (dư nợ tín dụng đã tăng gần 181% chỉ trong vòng một năm).

CIR giảm còn 9,93%, tỉ lệ nợ xấu giảm, hiệu quả thu hồi nợ cải thiện

Một trong những chỉ tiêu tích cực trong quý II của VietCredit là tỷ lệ chi phí trên thu nhập, hay CIR, giảm xuống còn 9,93%, thấp hơn khoảng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng mạnh, chi phí hoạt động quý II chỉ ở mức 138,1 tỷ đồng, tăng 47,5% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng chi phí thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng thu nhập, giúp hiệu quả vận hành được cải thiện rõ rệt.

Diễn biến này phản ánh khả năng tận dụng hệ sinh thái khách hàng của các đối tác nền tảng, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc áp dụng công nghệ AI, big data, vận hành và quản lý dịch vụ hiệu quả trên dữ liệu lớn cùng các công nghệ fintech hiện đại. Từ đó, giảm đáng kể chi phí vận hành và tăng hiệu quả đánh giá, quản lý khách hàng.

Ngoài ra, chỉ số tỷ lệ nợ xấu là 6,20%, giảm so với mức 7,08% tại cuối quý I/2026. Như vậy, tỷ lệ này đã khả quan hơn, giảm được 1,06 điểm phần trăm trong một quý.

Hiệu quả thu hồi nợ được cải thiện: Thu từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 27,2 tỷ đồng, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy công tác thu hồi nợ ngoại bảng đang phát huy hiệu quả tốt hơn.

Tổng tài sản vượt 23.200 tỷ, gấp hơn 2,4 lần cùng kỳ, nguồn vốn tăng trưởng

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VietCredit đạt gần 23.216 tỷ đồng, tăng khoảng 3.719 tỷ đồng, tương đương 19% so với cuối quý I/2026. So với ngày 30/6/2025, khi tổng tài sản mới đạt khoảng 9.536 tỷ đồng, quy mô tài sản của công ty đã tăng gần 143%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ dư nợ cho vay khách hàng. Đến cuối quý II, dư nợ đạt hơn 18.221 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối quý I và tăng 180,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 93,6% tổng danh mục. Cho vay các tổ chức kinh tế đạt hơn 1.161 tỷ đồng, tăng mạnh so với cuối năm 2025, phản ánh định hướng mở rộng các phân khúc hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

Quy mô vốn chủ sở hữu tại cuối tháng 6 đạt hơn 2.831 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cuối quý I và cao hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận chưa phân phối đạt gần 1.668 tỷ đồng, tạo thêm dư địa vốn cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng nguồn vốn từ tiền gửi, vay các tổ chức tín dụng, tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tại cuối quý II đạt khoảng 19.177 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cuối năm 2025 và cao hơn khoảng 143% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, chứng chỉ tiền gửi đạt hơn 12.160 tỷ đồng, gần gấp đôi mức cuối năm 2025 và trở thành nguồn vốn có tỷ trọng lớn nhất. Điều này giúp VietCredit từng bước kéo dài kỳ hạn nguồn vốn, giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường liên ngân hàng.

Các nền tảng số tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng chung

Trong quý II, VietCredit tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm tài chính số trên nhiều phân khúc: cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

Ở mảng vay Tin Vay cá nhân, VietCredit tiếp tục đẩy mạnh với các đối tác lớn hiện tại (MoMo, Zalo, ZaloPay, Viettel Money, VNPT, Grab), ra mắt thêm các dòng sản phẩm mới như vay ngắn ngày Tin Vay PayDay hay các sản phẩm độc lập như Tin Vay Plus trên chính ứng dụng VietCredit.

Khách hàng cá nhân, khách hàng tài xế công nghệ còn được VietCredit cung cấp sản phẩm cho vay mua xe ô tô điện, xe máy điện. Đây là dịch vụ "tín dụng xanh" mà VietCredit chung tay cùng chính phủ nhằm chuyển đổi phương tiện thân thiện với môi trường.

Với khách hàng hộ kinh doanh và doanh nghiệp, VietCredit không chỉ tiếp tục duy trì mảng cho vay hợp tác MISA, KiotViet, FAST Accounting mà còn mở rộng sang mảng huy động vốn với Tiền gửi có kỳ hạn online, lãi suất hấp dẫn mà không giới hạn số tiền gửi tối thiểu.

Ở mảng thẻ tín dụng, VietCredit vừa duy trì hoạt động của danh mục thẻ hiện hữu, vừa chuẩn bị ra mắt các sản phẩm thẻ số hợp tác các đối tác lớn. Đồng thời quý tới chuẩn bị triển khai các tính năng thanh toán mới như VNPAY-QR, VietQRPay NAPAS và hoán chuyển hạn mức.

Một mảng có nhiều điểm sáng mới của VietCredit là mua trước trả sau (BNPL). Hiện tại, VietCredit là đơn vị tín dụng đầu tiên và duy nhất của TikTok PayLater tại thị trường Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong cuộc đua của các sản phẩm BNPL.

Qua đó, VietCredit đang góp phần tích cực cùng các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy GDP của nền kinh tế chung, xóa bỏ dần tín dụng đen, mang tín dụng đến gần hơn với nhiều đối tượng khách hàng dưới chuẩn ngân hàng.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy VietCredit đang duy trì đồng thời hai yếu tố quan trọng: tốc độ tăng trưởng cao và cải thiện hiệu quả vận hành. VietCredit tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm các công ty tài chính tiêu dùng có tốc độ tăng trưởng nhanh trên thị trường, trong bối cảnh cạnh tranh trong ngành tài chính tiêu dùng ngày càng gia tăng.