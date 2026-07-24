Khổ như đi bán kim cương: Người giàu cũng khóc!

Chạy khắp nơi bán kim cương

Giữa trưa nắng gắt ngày 23/7, hành trình bán đôi bông tai kim cương của chị Thanh Vy (43 tuổi, ngụ phường An Lạc, TPHCM ) bắt đầu tại cửa hàng PNJ Next trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định). Món trang sức được gia đình chồng tặng trong ngày cưới, mua từ năm 2010 với giá khoảng 40 triệu đồng được chị cẩn thận mang theo cùng hóa đơn mua hàng và giấy kiểm định GIA.

Cửa hàng khá vắng khách. Sau khi nghe khách có nhu cầu bán lại kim cương và trình đủ các loại giấy tờ trên bàn, nhân viên PNJ liền thông báo cửa hàng không thể tiếp nhận giao dịch vì đã hết hạn mức thu mua kim cương trong ngày.

Đi nhiều cửa hàng của PNJ, khách hàng vẫn chưa thể bán lại kim cương vì đã hết suất thu mua trong ngày.

Theo nhân viên, trước đây việc thu mua lại kim cương và thanh toán cho khách diễn ra bình thường. Tuy nhiên, từ ngày 22/7, PNJ áp dụng quy định mới, giới hạn số lượng khách bán lại vàng và kim cương mỗi ngày. Khi hết hạn mức, khách phải quay lại lấy số vào ngày hôm sau. Những trường hợp có số thứ tự sẽ được tiếp nhận giao dịch trong thời gian 2 tiếng, từ 15h-17h.

Thông báo niêm yết tại cửa hàng cũng nêu rõ hai phương án dành cho khách hàng. Một là chuyển đổi sang sản phẩm khác của PNJ có giá trị tương đương hoặc cao hơn giá trị thu mua. Hai là bán và nhận tiền theo lộ trình kéo dài 120 ngày.

Theo phương án 2, khách hàng được thanh toán trước 10% giá trị ngay khi hoàn tất giao dịch, sau 30 ngày nhận thêm 20%, đến ngày thứ 60 và 90 lần lượt nhận thêm 25%/đợt. Khoản 20% còn lại sẽ được thanh toán vào ngày thứ 120. PNJ cũng cho phép khách kết hợp giữa nhận tiền và đổi sang sản phẩm khác.

Rời cửa hàng đầu tiên với tâm trạng thất vọng, chị Vy tiếp tục tìm đến một cửa hàng PNJ khác trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành), hy vọng còn suất tiếp nhận. Tuy nhiên, câu trả lời vẫn không thay đổi.

Nhân viên tại đây cho biết ngay từ đầu giờ sáng đã có rất đông khách mang vàng và kim cương đến bán lại , nên hệ thống nhanh chóng hết hạn mức trong ngày. Vì vậy, khách muốn giao dịch phải quay lại từ sáng hôm sau để lấy số.

Đem đầy đủ hóa đơn mua hàng, giấy định và sản phẩm đến PNJ, chị Vy vẫn chưa thể bán lại ngay

Trong lúc trò chuyện, nhân viên cũng khuyên nếu chưa thực sự cần tiền, khách nên giữ lại tài sản chờ thị trường ổn định hơn. Trường hợp cần bán ngay, có thể đổi kim cương sang vàng trang sức 24K của PNJ rồi mang ra ngoài bán lại.

Không chỉ người bán kim cương rơi vào cảnh chờ đợi. Theo ghi nhận, nhiều khách mang vàng miếng , vàng Thần Tài đến PNJ bán cũng đành ra về vì cửa hàng đã hết chỉ tiêu thu mua trong ngày.

Đi cùng mẹ già để bán một lượng vàng miếng, chị Linh cũng không giấu được sự thất vọng khi nhận thông báo phải quay lại vào hôm sau. Điều khiến chị băn khoăn hơn cả là quy định thanh toán kéo dài nếu giao dịch thành công.

“Bỗng nhiên lại thành “chủ nợ” của PNJ. Lúc mua là tiền trăm triệu trao ngay, còn khi bán lại thì phải nhận từng đợt. Nếu cần tiền gấp thì biết xoay xở thế nào?”, chị Linh chia sẻ.

Nhiều khách hàng khác cũng bày tỏ sự không đồng tình với phương án thanh toán mới. Theo họ, tài sản có giá trị lớn được thanh toán một lần khi mua thì khi bán lại cũng nên được chi trả đầy đủ. Có người cho biết họ bán tài sản vì cần tiền giải quyết công việc nên việc nhận tiền nhỏ giọt khiến kế hoạch tài chính bị đảo lộn.

Khách bán lỗ vẫn phải chờ tiền

Anh Tình (ngụ phường Gò Vấp) cho biết, từ sáng đã ghé 4-5 cửa hàng PNJ ở nhiều khu vực khác nhau nhưng nơi nào cũng thông báo đã phát hết số tiếp nhận trong ngày.

Nhân viên PNJ cung cấp thêm 24 địa chỉ của PNJ tại TPHCM, nhưng khách hàng đi nhiều nơi vẫn chưa thể bán kim cương, vàng như mong muốn.

Chiếc nhẫn kim cương được anh Tình mua từ năm 2020 với giá khoảng 100 triệu đồng, nay được định giá thu mua chỉ còn khoảng 80 triệu đồng. Chấp nhận bán lỗ đã là điều khó, nhưng điều khiến anh băn khoăn hơn là phương thức thanh toán kéo dài tới 120 ngày .

“Tiền nhận từng đợt như vậy, lỡ tiêu hết thì đến khi nhận đủ cũng chẳng còn ý nghĩa. Người ta bán vì cần tiền, chứ đâu phải để chờ mấy tháng mới lấy đủ”, anh Tình nói.

Trong khi nhiều cửa hàng PNJ giới hạn số lượng khách bán lại mỗi ngày, không khí tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ) lại khá đông đúc. Ngay từ lúc vừa mở cửa, nhiều khách đã ngồi kín khu vực chờ để làm thủ tục bán vàng và kim cương .

Ở khu vực thu mua trang sức kim cương trên tầng lầu, hàng dài khách hàng kiên nhẫn chờ đến lượt giao dịch. Có người cho biết, đã đợi nhiều giờ nhưng vẫn chưa đến số nên đành quay lại vào đầu giờ chiều.

Khách xếp hàng xuyên trưa chờ bán vàng miếng tại SJC.

Theo nhân viên SJC , doanh nghiệp vẫn tiếp nhận thu mua kim cương viên, nữ trang gắn kim cương và nhiều dòng trang sức khác. Với kim cương rời, giá thu mua được xác định theo tỷ lệ phần trăm trên giá trị sản phẩm, tùy kích thước và hình thức giao dịch. Đối với nữ trang gắn kim cương hoặc vỏ kim cương, SJC thu mua lại với mức 80% giá trị nếu khách bán, hoặc 85% nếu đổi sang sản phẩm mới.

Tuy nhiên, do quy trình kiểm định và xác minh sản phẩm khá chặt chẽ, khách hàng không được nhận tiền ngay mà sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản sau khoảng 3-4 ngày làm việc.

Lượng người mang vàng và kim cương đến bán tăng mạnh trong những ngày gần đây diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả điều tra ban đầu về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia . Trong đó có liên quan đến SJC, PNJ và một số tiệm vàng tại TPHCM.