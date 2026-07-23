Tối 23/7, giá vàng giảm mạnh

Giá vàng thế giới giảm sâu trong phiên giao dịch tối ngày 23/7 khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang, đẩy giá dầu tăng mạnh và làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát sẽ kéo dài, qua đó khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất vào cuối năm nay.

Theo đó, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm gần 2,2%, xuống còn 4.040 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 7/7 là 4.165 USD/ounce trong phiên trước.

Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu.com (thuộc Jefferies), cho rằng mốc 4.000 USD/ounce đang đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Tuy nhiên, theo ông, việc căng thẳng địa chính trị leo thang, giá dầu tăng mạnh và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài có thể khiến giá vàng tiếp tục chịu áp lực, thậm chí lùi về vùng 3.900 USD/ounce trong những ngày tới.

Ông cũng nhận định, ngay cả khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới như kỳ vọng của thị trường, những diễn biến tại Trung Đông vẫn có thể làm gia tăng rủi ro lạm phát, qua đó củng cố khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong các cuộc họp tiếp theo.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện dự báo khoảng 80% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, tăng đáng kể so với mức 68% ghi nhận một ngày trước đó.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị tiếp tục phủ bóng lên thị trường năng lượng. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa hàng hải, làm dấy lên nguy cơ xuất hiện thêm một điểm nghẽn đối với nguồn cung dầu toàn cầu. Cùng thời điểm, quân đội Mỹ đã hoàn tất đêm không kích thứ 12 liên tiếp nhằm vào các mục tiêu tại Iran, làm gia tăng nguy cơ trả đũa và kéo dài xung đột trong khu vực.

Những diễn biến này đã đẩy giá dầu tăng phiên thứ năm liên tiếp lên mức cao nhất trong nhiều tuần. Giá năng lượng tăng lại gây sức ép lên thị trường vàng khi làm gia tăng kỳ vọng lạm phát và khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không mang lại lợi suất.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng theo dõi sát cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Thị trường gần như đồng thuận rằng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần này, và vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 9 nếu áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt.

Tại thị trường trong nước, giá vàng khép lại phiên giao dịch ngày 23/7 với mức giảm sâu trên diện rộng. Vàng miếng tại các thương hiệu lớn đồng loạt mất tới 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng nhẫn giảm từ 2,4-7 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu, kéo mặt bằng giá về mức thấp nhất trong nhiều tuần gần đây.﻿