Bảo hiểm VietinBank 6 tháng 2026: Giữ nhịp tăng trưởng, vững vàng uy tín

Duy trì tăng trưởng bền vững

Theo kết quả được công bố tại Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của Bảo hiểm VietinBank vừa qua, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu vượt mốc 3.440 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của thị trường (13,49%). Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng trưởng 21,1%, hướng tới hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của VBI (Ảnh: VBI)

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, nhiều loại hình rủi ro mới xuất hiện, VBI duy trì động lực tăng trưởng nhờ chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, đa kênh phân phối và kênh khai thác, trong đó các phân khúc trọng điểm được khai thác hiệu quả.

Kênh khách hàng doanh nghiệp tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của VBI với mức tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ việc hợp tác thành công với nhiều khách hàng lớn, các dự án công trọng điểm và đẩy mạnh tham gia đấu thầu. Trước nhu cầu bảo hiểm tài sản, xây dựng - lắp đặt và các giải pháp quản trị rủi ro của doanh nghiệp ngày càng gia tăng, việc tập trung vào phân khúc khách hàng doanh nghiệp không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng lớn mà còn khẳng định năng lực của VBI trên thị trường này.

Song song đó, kênh bancassurance tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực nhờ chiến lược "Đa kênh - Đa giá trị". VBI không ngừng mở rộng mạng lưới ngân hàng đối tác, đồng thời cải tiến sản phẩm, quy trình tư vấn và bán hàng nhằm gia tăng hiệu quả khai thác trên các hệ sinh thái hiện hữu.

Kênh bảo hiểm số tăng trưởng 3 con số, tiếp tục cho thấy ưu thế của VBI về công nghệ kết nối nhiều nền tảng cùng khả năng phát triển sản phẩm đa dạng, phù hợp hành vi và nhu cầu bảo vệ của từng nhóm khách hàng. Sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng cũng đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư mạnh vào nền tảng số và trải nghiệm khách hàng trực tuyến.

Doanh thu tái bảo hiểm của VBI cũng tăng mạnh so với cùng kỳ, khẳng định hiệu quả của hoạt động thu xếp tái bảo hiểm với các đối tác trong và ngoài nước, được củng cố bởi năng lực tài chính, quản trị rủi ro và uy tín của doanh nghiệp.

Top 3 công ty bảo hiểm phi nhân uy tín

Không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh doanh, VBI tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các công tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Theo đại diện Bảo hiểm VietinBank, việc ứng dụng công nghệ vào công tác bồi thường đã giúp doanh nghiệp rút ngắn gần 50% thời gian xử lý các hồ sơ bảo hiểm sức khỏe. Với nghiệp vụ xe cơ giới, thời gian xử lý đối với các tổn thất nhỏ cũng được rút ngắn còn 1/5 so với trước đây.

Nửa đầu năm 2026, VBI đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 133.500 khách hàng, góp phần hỗ trợ tài chính cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp để khắc phục và ổn định cuộc sống, kinh doanh sau sự cố.

Cùng với đó, nền tảng bảo hiểm trực tuyến myvbi.vn tiếp tục được hoàn thiện với các tính năng tra cứu hồ sơ bồi thường, thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến… mang đến trải nghiệm bảo hiểm trực tuyến minh bạch, thuận tiện và tối hưu hơn cho khách hàng.

Nhờ những nỗ lực này, VBI tiếp tục được đánh giá và xếp hạng trong Top 3 các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ uy tín Việt Nam năm 2026 (do Vietnam Report nghiên cứu và công bố).

VBI có 2 năm liên tiếp nằm trong Top 3 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín (Ảnh: Vietnam Report)

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đang bước vào cuộc cạnh tranh mới về năng lực tăng trưởng và uy tín thương hiệu, chiến lược kinh doanh đa kênh và lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm không chỉ giúp VBI duy trì hiệu quả hoạt động mà còn tạo nền tảng để doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu trở thành thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ uy tín hàng đầu Việt Nam.