LPBank thông báo dừng chương trình tặng tiền cho khách hàng

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa phát đi thông báo kết thúc sớm chương trình khuyến mại "Mời bạn tham gia - Nhận quà thả ga" dành cho khách hàng mới, thay vì kéo dài đến hết 30/9/2026 như dự kiến ban đầu.

Theo thông báo của LPBank, chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mới sẽ kết thúc trước thời hạn, trong ngày 22/7/2026. Sau thời điểm này, ngân hàng sẽ không tiếp nhận thêm các trường hợp tham gia mới để hưởng ưu đãi của chương trình.

Trước đó, LPBank triển khai chương trình "Mời bạn tham gia - Nhận quà thả ga" nhằm khuyến khích khách hàng giới thiệu người thân, bạn bè mở mới tài khoản thanh toán và sử dụng ứng dụng LPBank Plus.

Theo thể lệ chương trình, cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều có cơ hội nhận tiền thưởng khi đáp ứng các điều kiện của ngân hàng. Cụ thể, người được giới thiệu phải là khách hàng chưa từng mở tài khoản thanh toán trên ứng dụng LPBank/LPBank Plus, đồng thời phát sinh ít nhất một giao dịch tài chính thành công trị giá từ 50.000 đồng trong vòng 10 ngày kể từ khi mở tài khoản.

Với mỗi lượt giới thiệu thành công, người giới thiệu được nhận từ 40.000 - 70.000 đồng, tùy theo số lượng lượt giới thiệu tích lũy. Trong khi đó, khách hàng mới được giới thiệu sẽ nhận 20.000 đồng khi đáp ứng đầy đủ điều kiện của chương trình.

LPBank cho biết việc kết thúc sớm chỉ áp dụng đối với nhóm khách hàng mới của chương trình. Các trường hợp đã đăng ký và đáp ứng đầy đủ điều kiện trước thời điểm chương trình dừng vẫn sẽ được ngân hàng xem xét chi trả theo đúng thể lệ đã công bố.

Theo quy định của chương trình, tiền thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản thanh toán của khách hàng trên ứng dụng LPBank sau khi hệ thống xác nhận đủ điều kiện. Việc chi trả được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên những khách hàng hoàn thành điều kiện sớm hơn và trong phạm vi ngân sách của chương trình.