Biến chi tiêu doanh nghiệp thành dặm bay: VPBank, Vietnam Airlines và Visa ra mắt thẻ SkyVoyage

Ngày 23/7, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Tổ chức thẻ Visa chính thức ra mắt thẻ tín dụng đồng thương hiệu Vietnam Airlines VPBank Visa SkyVoyage. Đây là sản phẩm thẻ tín dụng đầu tiên được ba bên phát triển dành riêng cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp, kết hợp giải pháp tài chính, thanh toán quốc tế và hệ sinh thái hàng không trong một trải nghiệm xuyên suốt, giúp doanh nghiệp khai thác tối đa giá trị từ các khoản chi tiêu thường xuyên.

Trong bối cảnh hoạt động giao thương, đầu tư và công tác trong nước cũng như quốc tế ngày càng gia tăng, doanh nghiệp không chỉ cần một công cụ thanh toán linh hoạt mà còn mong muốn tối ưu hóa dòng tiền, nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và tạo thêm giá trị từ các khoản chi phục vụ vận hành. Nhu cầu đó đã thúc đẩy VPBank, Vietnam Airlines và Visa đã cùng phát triển và cho ra mắt Vietnam Airlines VPBank Visa SkyVoyage - giải pháp thẻ tín dụng doanh nghiệp kết nối tài chính với các đặc quyền hàng không thiết thực.

Điểm khác biệt nổi bật của Vietnam Airlines VPBank Visa SkyVoyage so với các dòng thẻ đồng thương hiệu Vietnam Airlines đang có trên thị trường là khả năng tích lũy dặm thưởng không giới hạn theo doanh số chi tiêu hợp lệ, mở ra cơ hội chuyển hóa các khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh thành giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Vietnam Airlines VPBank Visa SkyVoyage được phát triển trên nền tảng cộng hưởng thế mạnh của ba thương hiệu. VPBank mang đến năng lực tài chính và kinh nghiệm phục vụ khách hàng doanh nghiệp; Vietnam Airlines sở hữu mạng bay rộng khắp cùng chương trình khách hàng thường xuyên Bông Sen Vàng; Visa cung cấp hạ tầng thanh toán toàn cầu với khả năng chấp nhận tại hàng triệu điểm giao dịch trên thế giới.

Bên cạnh tính năng tích dặm không giới hạn, chủ thẻ được nâng hạng thẻ Bông Sen Vàng tùy theo doanh số chi tiêu. Theo đó, khi đạt doanh số giao dịch hợp lệ từ 300 triệu đồng trong 3 tháng gần nhất hoặc từ 1,5 tỷ đồng và 4 tỷ đồng trong 12 tháng gần nhất, khách hàng sẽ lần lượt được tặng thẻ Bông Sen Vàng hạng Titan, hạng Vàng và hạng Bạch Kim, cùng số dặm thưởng quy đổi tương ứng.

Việc kết hợp giữa chi tiêu và chương trình Bông Sen Vàng giúp mỗi khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh đồng thời tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp và người sử dụng thẻ. Các khoản chi thường xuyên như vé máy bay, lưu trú, tiếp khách, quảng cáo hay mua sắm phục vụ vận hành đều có thể được quy đổi thành dặm thưởng và các quyền lợi trong hệ sinh thái hàng không. Với hạn mức lên tới 3 tỷ đồng, thời gian miễn lãi tối đa 55 ngày, doanh nghiệp có thể sử dụng thẻ để chi tiêu trước, thanh toán sau đối với nhiều khoản chi đột xuất, từ đó chủ động hơn trong quản trị dòng tiền.

Đại diện VPBank, Visa và Vietnam Airlines (lần lượt từ trái qua) trong Lễ ký kết ra mắt thẻ Vietnam Airlines VPBank Visa SkyVoyage

Ông Đinh Văn Nho - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp VPBank cho biết: " Chúng tôi tin rằng Vietnam Airlines VPBank Visa SkyVoyage sẽ mang đến cho khách hàng doanh nghiệp một giải pháp tài chính toàn diện, kết hợp hài hòa giữa nguồn vốn linh hoạt, năng lực thanh toán quốc tế và hệ sinh thái hàng không rộng lớn. Điểm khác biệt của sản phẩm là giúp doanh nghiệp biến các khoản chi tiêu vận hành hàng ngày thành tài sản tích lũy có giá trị, đồng thời tối ưu dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách của đơn vị."

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines chia sẻ: "Khi hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng đòi hỏi tốc độ và hiệu quả, mỗi chuyến bay không còn đơn thuần là một khoản chi phí mà cần tạo thêm giá trị cho doanh nghiệp. Đó là lý do Vietnam Airlines cùng VPBank và Visa phát triển thẻ Vietnam Airlines VPBank Visa SkyVoyage, giúp khách hàng có thể thanh toán thuận tiện đồng thời tối ưu chi phí, tích lũy quyền lợi hàng không và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính."

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Về VPBank:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) là ngân hàng tư nhân quy mô lớn bậc nhất Việt Nam, xếp thứ 1.373 trong danh sách 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới của tạp chí Forbes và thứ 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của tạp chí Fortune.

VPBank sở hữu hệ sinh thái mở rộng khác biệt gồm các thành viên trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm, cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược SMBC, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hơn 30 triệu khách hàng. Với sứ mệnh tiên phong đổi mới để nâng tầm chất lượng dịch vụ tài chính và tạo giá trị thịnh vượng bền vững cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng và xã hội, VPBank hướng đến vị thế vững chắc trong top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và top 100 châu Á.

Về Vietnam Airlines:

Vietnam Airlines - Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam là lực lượng chủ lực trong vận tải hàng không tại khu vực Đông Nam Á. Hãng hiện đang khai thác trung bình 450 chuyến bay mỗi ngày, kết nối 22 điểm nội địa và 41 điểm đến quốc tế tại 22 quốc gia.