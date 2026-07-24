Đề xuất đóng tài khoản ngân hàng “ngủ đông”

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 52 về thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước đề xuất đóng tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên, trừ trường hợp ngân hàng và khách hàng có thỏa thuận khác.

Đây là một trong những nỗ lực nhằm làm sạch dữ liệu, đồng thời, ngăn chặn rủi ro với các tài khoản bị bỏ quên trong thời gian dài, tạm gọi là các tài khoản "ngủ đông". Thực tế cũng có không ít người sở hữu cùng lúc nhiều tài khoản và có những tài khoản không sử dụng đến.

Ngoài những tài khoản trên 3 năm chưa phát sinh giao dịch, dự thảo hướng nhiều hơn tới nhóm tài khoản không đối chiếu thông tin sinh trắc học và những tài khoản được mở bởi các loại giấy tờ cũ, đã hết hạn sử dụng.

Sau khi đóng tài khoản, dự thảo cũng yêu cầu ngân hàng vẫn có trách nhiệm theo dõi và bảo lưu số dư còn lại để hoàn trả khi chủ sở hữu hợp pháp có yêu cầu. Việc đóng các tài khoản không sử dụng cũng giúp hệ thống ngân hàng tiết giảm chi phí, thời gian phải quản lý, theo dõi các tài khoản này.

Mỗi ngân hàng sẽ có quy định khác nhau về thời gian, số dư tối thiểu. Đại diện các ngân hàng cho biết sẽ chỉ đóng những tài khoản thật sự cần thiết, còn đối với các tài khoản chính chủ, đã xác thực thông tin, ngân hàng vẫn khuyến khích khách hàng sử dụng, để có đa dạng trải nghiệm, thuận tiện cho giao dịch.