Người có tài khoản tại những ngân hàng sau nhưng không thường xuyên sử dụng cần đặc biệt chú ý

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Nhiều ngân hàng thời gian gần đây đồng loạt siết quản lý các tài khoản thanh toán không hoạt động trong thời gian dài thông qua việc tăng phí quản lý hoặc tiến hành đóng tài khoản.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa cập nhật biểu phí dịch vụ tài khoản thanh toán mới, có hiệu lực từ ngày 20/7/2026.

Theo đó, đối với khách hàng cá nhân, phí quản lý tài khoản đóng băng bằng đồng Việt Nam được điều chỉnh lên 50.000 đồng/tháng. Các tài khoản mở trực tuyến cũng áp dụng thống nhất mức phí này.

Đối với tài khoản bằng ngoại tệ, mức phí là 5 đơn vị ngoại tệ/tháng.

Với khách hàng tổ chức, phí quản lý tài khoản thanh toán không hoạt động từ 12 tháng là 50.000 đồng/tháng đối với tài khoản bằng đồng Việt Nam hoặc 5 đơn vị ngoại tệ/tháng đối với tài khoản ngoại tệ.

Tuy nhiên, VIB cho biết khoản phí trên chỉ áp dụng đối với khách hàng chỉ sử dụng duy nhất tài khoản thanh toán. Trường hợp khách hàng đang sử dụng thêm các sản phẩm, dịch vụ khác của ngân hàng sẽ được miễn khoản phí này.

Không chỉ VIB, khảo sát cho thấy nhiều ngân hàng hiện cũng áp dụng phí đối với tài khoản không hoạt động. Mức phí quản lý tài khoản đóng băng phổ biến dao động từ 10.000 đồng đến 150.000 đồng/tháng.

Bên cạnh việc thu phí, một số ngân hàng cũng triển khai kế hoạch đóng các tài khoản thanh toán không còn sử dụng.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) thông báo sẽ đóng các tài khoản thanh toán đáp ứng đồng thời hai điều kiện: không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên (tính đến ngày 30/6/2026) và có số dư nhỏ hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động theo biểu phí của ngân hàng, tương đương dưới 20.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

Theo kế hoạch, NCB sẽ thực hiện đóng các tài khoản thuộc diện áp dụng từ tháng 7/2026 đến hết tháng 8/2026.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng vẫn có nhu cầu sử dụng tài khoản cần liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch NCB trước thời điểm ngân hàng thực hiện để được hướng dẫn và hỗ trợ. Sau thời điểm này, NCB sẽ đóng tài khoản theo quy định mà không gửi thông báo riêng đến từng khách hàng.

Trước đó, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cũng thông báo sẽ đóng các tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân không còn số dư và không phát sinh giao dịch liên tục trong 12 tháng.

Theo LPBank, để tiếp tục duy trì tài khoản, khách hàng cần kích hoạt lại tài khoản trước thời điểm ngân hàng thực hiện đóng bằng cách thực hiện ít nhất một giao dịch tài chính chủ động như nộp tiền, chuyển khoản hoặc giao dịch tài chính khác; hoặc đăng nhập và thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng số LPBank.

Ngân hàng cho biết nếu không nhận được phản hồi từ khách hàng chậm nhất đến hết ngày 29/7/2026, LPBank sẽ tiến hành đóng các tài khoản thuộc diện áp dụng vào ngày 30/7/2026.

Sau khi tài khoản đã được đóng, khách hàng vẫn có nhu cầu sử dụng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch LPBank để được hỗ trợ mở lại hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng đồng loạt rà soát tài khoản không hoạt động, người dùng nên kiểm tra tình trạng tài khoản của mình, đặc biệt là các tài khoản mở từ lâu nhưng không còn sử dụng thường xuyên. Việc thực hiện một giao dịch hoặc liên hệ ngân hàng khi vẫn có nhu cầu sử dụng sẽ giúp tránh phát sinh phí quản lý hoặc bị đóng tài khoản ngoài ý muốn.