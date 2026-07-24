Từ 30/7, thay đổi về giao dịch chuyển khoản mà người dùng VietinBank và VPBank cần biết rõ

Bắt đầu từ ngày 30/7/2026, một số khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số sẽ cần cập nhật mã xác thực OTP theo quy định mới để tiếp tục thực hiện các giao dịch trực tuyến như chuyển tiền, thanh toán...

Sự điều chỉnh đồng loạt từ các ngân hàng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn an toàn khắt khe hơn theo Thông tư 50/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước đối với dịch vụ ngân hàng điện tử. Điểm cốt lõi của quy định mới là mọi mã xác thực như Smart OTP hay Soft OTP bắt buộc phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự thay vì 4 ký tự như trước đây.

Đồng thời, để ngăn ngừa tối đa rủi ro lộ lọt thông tin trong thời gian dài, mỗi mã xác thực được người dùng thiết lập sẽ chỉ có thời hạn sử dụng tối đa là 12 tháng. Riêng đối với những mã OTP được cấp mặc định trong lần kích hoạt đầu tiên, thời gian hiệu lực rút ngắn không quá 30 ngày. Những thay đổi này đóng vai trò là lớp khóa cuối cùng vững chắc, giúp bảo vệ tài sản của người dùng tốt hơn trước khi bất kỳ giao dịch tài chính nào được hoàn tất.

Người dùng VPBank NEO sẽ nhận được thông báo tự động

Theo thông báo trên trang chủ VPBank, nhằm tuân thủ Thông tư số 50/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về an toàn, bảo mật trong cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử, từ ngày 30/07/2026, VPBank chính thức áp dụng quy định mới đối với mã xác thực Smart OTP trên ứng dụng VPBank NEO dành cho khách hàng cá nhân.

Theo quy định tại Thông tư số 50:

Mã Smart OTP phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự.

Thời gian hiệu lực của mỗi mã Smart OTP tối đa 12 tháng.

Mã Smart OTP được cấp mặc định khi kích hoạt lần đầu có hiệu lực tối đa 30 ngày.

Theo quy định tại Thông tư số 50:

Mã Smart OTP phải có độ dài tối thiểu 6 ký tự.

Thời gian hiệu lực của mỗi mã Smart OTP tối đa 12 tháng.

Mã Smart OTP được cấp mặc định khi kích hoạt lần đầu có hiệu lực tối đa 30 ngày.

Để đáp ứng quy định trên, hệ thống VPBank sẽ tự động gửi thông báo yêu cầu cập nhật mã Smart OTP tới từng khách hàng tại thời điểm cần cập nhật, cụ thể:

Khách hàng đang sử dụng Smart OTP 4 ký tự sẽ được hệ thống hướng dẫn thiết lập lại mã Smart OTP 6 ký tự.

Khách hàng đã sử dụng Smart OTP 6 ký tự trên 12 tháng sẽ được hướng dẫn đổi sang mã Smart OTP mới.

Trong thời gian tới, hệ thống VPBank NEO sẽ tự động yêu cầu đổi mã Smart OTP khi mã đã được sử dụng đủ 12 tháng nhằm đảm bảo tuân thủ quy định và tăng cường an toàn cho các giao dịch.

Việc cập nhật Smart OTP chỉ cần thực hiện thông qua một thao tác đơn giản và tiện lợi ngay trên ứng dụng và không làm ảnh hưởng đến thời gian xử lý các dịch vụ ngân hàng điện tử. VPBank khuyến nghị Quý khách thực hiện đổi mã ngay khi nhận được hướng dẫn trên ứng dụng VPBank NEO để đảm bảo quá trình giao dịch luôn liên tục, an toàn và bảo mật.

Khách hàng VietinBank nên chủ động cập nhật sớm

Cùng thời điểm này, VietinBank cũng đang đẩy mạnh việc nâng cấp mã PIN Soft OTP từ 4 số lên 6 số trên nền tảng VietinBank iPay Mobile. Phía ngân hàng khuyến nghị khách hàng nên chủ động thực hiện việc chuyển đổi này trước thời điểm quy định chính thức áp dụng để tránh gặp lỗi khi cần chuyển tiền gấp.

Thao tác cập nhật được thiết kế rất đơn giản và trực quan. Người dùng chỉ cần đăng nhập vào ứng dụng, tìm đến phần cài đặt Soft OTP và làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình để thiết lập mã PIN 6 số mới. Việc bớt chút thời gian cập nhật sớm không chỉ giúp bạn tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước mà còn mang lại sự an tâm tuyệt đối khi thực hiện các giao dịch trực tuyến trong tương lai.