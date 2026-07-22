Để 1 tỷ đồng trong tài khoản theo cách này, có thể chỉ nhận về 0 đồng lãi

Khách hàng gửi tiền trong tài khoản thanh toán thay vì gửi tiết kiệm có thể không nhận được bất kỳ khoản lãi nào, nếu khoản tiền thuộc diện áp dụng lãi suất không kỳ hạn 0% của ngân hàng. Đây là điểm đáng chú ý trong bối cảnh một số ngân hàng tiếp tục điều chỉnh chính sách đối với tiền gửi không kỳ hạn.

Mới đây, VIB thông báo điều chỉnh biểu phí dịch vụ và lãi suất tiền gửi không kỳ hạn áp dụng cho tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân từ ngày 20/7/2026. Theo đó, khách hàng có số dư từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ được hưởng lãi suất 0%/năm, thay cho mức 0,10%/năm trước đây. Với số dư dưới 1 tỷ đồng, lãi suất vẫn giữ ở mức 0%/năm.

Như vậy, một khách hàng để 1 tỷ đồng trong tài khoản thanh toán tại VIB có thể không nhận được bất kỳ khoản lãi nào sau một năm nếu không chuyển sang hình thức gửi tiết kiệm hoặc các sản phẩm sinh lời khác.

Lãi suất không kỳ hạn vốn là mức lãi áp dụng cho tiền gửi trong tài khoản thanh toán hoặc tiền gửi có thể rút bất cứ lúc nào. Đổi lại tính linh hoạt cao, mức lãi suất này thường thấp hơn rất nhiều so với tiền gửi có kỳ hạn.

Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại cho thấy mặt bằng lãi suất không kỳ hạn hiện vẫn ở mức rất thấp.

Tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn bằng VND được niêm yết ở mức 0,10%/năm. VietinBank cũng áp dụng mức 0,10%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn bằng VND. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn bằng USD tại cả hai ngân hàng đều ở mức 0%/năm.

Mức 0,10%/năm đồng nghĩa với việc nếu duy trì số dư bình quân 1 tỷ đồng trong một năm, khách hàng chỉ nhận được khoảng 1 triệu đồng tiền lãi trước thuế. Con số này thấp hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

Ở chiều ngược lại, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn vẫn duy trì khoảng cách lớn. Chẳng hạn, Vietcombank niêm yết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng ở mức 2,10%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 2,40%/năm. VietinBank cũng công bố các mức lãi suất tương tự cho các kỳ hạn ngắn.

Một số ngân hàng cổ phần áp dụng mức lãi suất cao hơn đáng kể. Theo bảng công bố của VPBank, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng dao động từ 6,6% đến 6,9%/năm, tùy theo quy mô khoản tiền gửi. Điều này cho thấy khách hàng chấp nhận "khóa" dòng tiền trong thời gian dài sẽ được hưởng mức sinh lời cao hơn nhiều so với việc để tiền trong tài khoản thanh toán.

Các chuyên gia tài chính cho rằng tiền gửi không kỳ hạn phù hợp với nhu cầu thanh toán hằng ngày hoặc dự phòng chi tiêu ngắn hạn. Nếu để số dư lớn trong thời gian dài, khách hàng có thể bỏ lỡ khoản thu nhập đáng kể từ tiền lãi.

Ví dụ, với 1 tỷ đồng, chênh lệch giữa lãi suất không kỳ hạn 0,10%/năm và lãi suất tiết kiệm khoảng 6,5%/năm có thể lên tới hơn 60 triệu đồng sau một năm, tùy từng ngân hàng và điều kiện sản phẩm.