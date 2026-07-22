Từ UPCoM lên HOSE: Cột mốc mới trong hành trình phát triển của BVBank

Sau nhiều năm chuẩn bị, cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) từ ngày 21/7. Đây không chỉ là bước chuyển về "địa chỉ" niêm yết mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của ngân hàng, sau giai đoạn tập trung tái cấu trúc, đầu tư cho chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị.

Trước BVBank, cổ phiếu VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – Mã: VBB) chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 14/7.

Hồi đầu năm nay, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) cũng đã đưa cổ phiếu lên niêm yết tại HoSE. Trong khi, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) cũng đang hoàn thiện những thủ tục cuối cùng để đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch lớn nhất cả nước.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng bước vào chu kỳ cạnh tranh mới, nơi quy mô không còn là yếu tố quyết định mà hiệu quả, minh bạch và năng lực quản trị trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi, việc hiện diện trên HoSE được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội để các ngân hàng tiếp cận dòng vốn chất lượng, nâng cao vị thế trên thị trường và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Đối với các doanh nghiệp niêm yết, HoSE được xem là thị trường có tiêu chuẩn cao hơn về minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và trách nhiệm với cổ đông. Việc đáp ứng các tiêu chuẩn này không chỉ giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng để tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước.

Theo lãnh đạo BVBank, BVBank niêm yết trên HoSE bởi đây là thời điểm ngân hàng đã sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới. Sau nhiều năm đầu tư vào công nghệ, chuyển đổi số, quản trị rủi ro và chuẩn hóa hệ thống quản trị, BVBank cho rằng mình đã hoàn thành phần khó nhất của quá trình tái cơ cấu. Việc niêm yết trên HoSE vì vậy là bước chuyển sang một chuẩn phát triển cao hơn về minh bạch, quản trị và năng lực cạnh tranh.

Cùng với việc niêm yết, BVBank hiện cũng được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm B+ với triển vọng ổn định. Đây được xem là một trong những yếu tố góp phần nâng cao mức độ tín nhiệm của ngân hàng trên thị trường vốn quốc tế.

Hiệu quả kinh doanh của BVBank cũng được cải thiện đáng kể, từ năm 2024 lợi nhuận đã phục hồi ấn tượng, đến 2025 BVBank ghi nhận mức tăng 34% lên 522 tỷ đồng. Dự kiến 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 500 tỷ , hoàn thành 70% kế hoạch. Bên cạnh đó, hệ sinh thái chiến lược từ tài chính, bất động sản, du lịch, bán lẻ, fintech cũng là thế mạnh của BVBank, là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng trong những năm tới của ngân hàng.

Giới phân tích đánh giá, trong bối cảnh dòng vốn ngày càng ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt và minh bạch thông tin, việc đáp ứng các tiêu chuẩn của HoSE sẽ giúp các ngân hàng cải thiện hình ảnh trong mắt nhà đầu tư, đồng thời tạo thuận lợi cho các kế hoạch huy động vốn và mở rộng hoạt động trong tương lai.

Chứng khoán Vietcap cho rằng, triển vọng của BVBank trong thời gian tới có thể đến từ một số yếu tố như kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng vào năm 2028, mở rộng hoạt động bán chéo trên tập khách hàng hiện hữu khoảng 3,2 triệu người và cải thiện hiệu quả hoạt động sau giai đoạn đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ cũng như mở rộng mạng lưới. Bên cạnh đó, tiến độ xử lý nợ xấu và trích lập dự phòng cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tác động đến kết quả kinh doanh của ngân hàng trong các quý tới.

Về yếu tố hỗ trợ giao dịch, Vietcap nhận định việc chuyển niêm yết sang HoSE có thể giúp cổ phiếu BVB cải thiện khả năng tiếp cận nhà đầu tư. Sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, cổ phiếu cũng có thể được cấp giao dịch ký quỹ (margin), đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các quỹ đầu tư và nhà đầu tư tổ chức, qua đó tác động đến thanh khoản của cổ phiếu.