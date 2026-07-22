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SACOMBANK triển khai gói tín dụng ưu đãi 20.000 tỷ đồng với cơ chế cho vay đặc biệt dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài lộc (SACOMBANK) vừa công bố triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 20.000 tỷ đồng, dành riêng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đây được xem là động thái tiếp sức kịp thời giữa bối cảnh xuất nhập khẩu đang là một trong những động lực tăng trưởng chủ chốt của nền kinh tế.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước 6 tháng đầu năm 2026 đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ, đưa tỷ lệ thương mại trên GDP của Việt Nam ở mức khoảng 170%, cao gấp nhiều lần bình quân thế giới. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hiện chiếm gần 80% kim ngạch xuất khẩu, trong khi tốc độ tăng trưởng của khối doanh nghiệp trong nước còn khiêm tốn. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trên cơ sở đó, SACOMBANK triển khai gói vay với ưu đãi lãi suất lên đến 2% so với lãi suất thông thường, dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu nhập khẩu. Thời hạn vay linh hoạt, hạn mức tín dụng được thiết kế phù hợp với quy mô hoạt động, chu kỳ sản xuất - kinh doanh cũng như dòng tiền của từng doanh nghiệp.

Điểm nổi bật của chương trình nằm ở cơ chế cấp tín dụng, thay vì chỉ dựa trên tài sản đảm bảo truyền thống, SACOMBANK đánh giá tổng thể mối quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng, bao gồm dòng tiền thanh toán, doanh số xuất nhập khẩu, nhu cầu ngoại tệ và hoạt động thanh toán quốc tế thực tế của doanh nghiệp. Đặc biệt, với những doanh nghiệp có chuỗi cung ứng, hệ thống nhà cung cấp, đại lý hoặc đối tác phân phối, SACOMBANK có thể triển khai giải pháp tài trợ theo chuỗi, qua đó dòng vốn ưu đãi không chỉ đến với doanh nghiệp đầu mối mà còn lan tỏa đến các thành viên trong hệ sinh thái kinh doanh.

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SACOMBANK là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai chính sách cho vay ưu đãi đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu

Đại diện SACOMBANK cho biết, doanh nghiệp xuất nhập khẩu có đặc thù chu kỳ vốn dài, chịu áp lực từ độ trễ thanh toán quốc tế, biến động tỷ giá và chi phí logistics. Cùng lúc đó, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khó chứng minh năng lực vay vốn chỉ bằng tài sản đảm bảo truyền thống. Chính vì vậy, thay vì áp dụng cơ chế xét duyệt cứng nhắc, SACOMBANK thiết kế gói tín dụng dựa trên đánh giá tổng quan về sức khỏe doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội tiếp cận vốn, chủ động nguồn lực để thu mua nguyên liệu, máy móc, thanh toán chi phí vận hành, qua đó không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

"Hoạt động này của chúng tôi cũng nhằm hưởng ứng định hướng điều hành chính sách tiền tệ được nêu tại cuộc họp thường kỳ của Chính phủ vào tháng 6 vừa qua, trong đó có yêu cầu khơi thông dòng vốn và môi trường đầu tư cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có đơn hàng nhưng thiếu vốn", đại diện SACOMBANK chia sẻ.

Với sứ mệnh kết nối tài chính toàn cầu nhanh nhất, SACOMBANK không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ hành trình vươn ra thị trường quốc tế, từ tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế, tài trợ L/C xuất khẩu, bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu, tài trợ chuỗi cung ứng, các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, cùng dịch vụ quản lý dòng tiền và thanh toán quốc tế theo chuẩn SWIFT GPI.

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng cũng đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi lãi suất hấp dẫn, đồng thời tích cực hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để thiết kế các gói giải pháp tài chính hữu ích, phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong từng ngành hàng.


Kim Ngân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Sacombank

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