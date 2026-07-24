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MSB bổ nhiệm thêm một Phó Tổng Giám đốc, tiếp tục kiện toàn nhân sự cấp cao

| | Tài chính - ngân hàng

MSB bổ nhiệm thêm một Phó Tổng Giám đốc, tiếp tục kiện toàn nhân sự cấp cao

Ngày 23 tháng 7 năm 2026, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) công bố về việc bổ nhiệm ông Hoàng Việt Phương đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp.

Đây là bước tiếp theo trong lộ trình nâng cao năng lực điều hành của MSB, hướng tới đáp ứng yêu cầu phát triển và triển khai hiệu quả các mục tiêu chiến lược trong thời gian tới.

Ông Hoàng Việt Phương gia nhập MSB từ năm 2008, là lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, đặc biệt am hiểu sâu sắc về mảng khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Trong quá trình công tác, ông đã được tín nhiệm giao nhiều vị trí điều hành quan trọng như Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ, Giám đốc Khối Khách hàng Chiến lược và Giám đốc Ban Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước. Từ tháng 1/2025 đến nay, ông Hoàng Việt Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng Doanh nghiệp MSB, đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Việc bổ nhiệm ông Hoàng Việt Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thể hiện sự ghi nhận của Hội đồng Quản trị đối với những đóng góp, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của ông trong quá trình công tác tại MSB. Với kinh nghiệm thực tiễn và sự am hiểu hoạt động kinh doanh, ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy tăng trưởng tại các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của ngân hàng.

Sau quyết định bổ nhiệm, Ban Điều hành MSB hiện có 03 Phó Tổng Giám đốc, tiếp nối lộ trình kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao mà MSB đã triển khai, nhằm bảo đảm nguồn lực cho các định hướng trọng tâm về chuyển đổi số, AI, phát triển bền vững và đặc biệt là mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ sinh thái tài chính đã được Đại hội cổ đông thông qua. Với nguồn lực trên, MSB kỳ vọng tiếp tục phát huy năng lực điều hành, gia tăng năng lực cạnh tranh, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và các bên liên quan.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
MSB

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