Cảnh tượng lạ tại tiệm vàng Mi Hồng ở TP.HCM sau nhiều phiên giá vàng giảm mạnh

Sau nhiều phiên lao dốc, giá vàng trong nước tiếp tục giảm sâu, kéo theo làn sóng người dân đến các cửa hàng kinh doanh vàng để mua vào. Tại TP.HCM, nhiều tiệm vàng lớn ghi nhận lượng khách tăng đột biến ngay từ sáng sớm, trong đó tiệm vàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định luôn trong tình trạng đông kín người chờ giao dịch.

Ghi nhận sáng 24/7 tại tiệm vàng Mi Hồng, không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp khi lượng khách đến giao dịch tăng mạnh sau đợt giảm giá. Ngay từ đầu giờ sáng, khu vực chờ bên trong cửa hàng đã kín chỗ. Nhiều người xếp hàng lấy số thứ tự để chờ đến lượt giao dịch, chủ yếu là khách đến mua vàng.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt giao dịch tại tiệm vàng Mi Hồng sau khi giá vàng giảm mạnh

Lượng khách đến mua vàng tăng đột biến khiến tiệm vàng Mi Hồng luôn trong tình trạng đông kín người.

Hầu hết người dân đều đến để mua vàng tích trữ khi giá vàng liên tục giảm sau nhiều phiên giao dịch

Theo chia sẻ của một số khách hàng, họ đã đến từ ngày hôm trước nhưng do lượng người quá đông nên chưa thể mua được vàng. Vì vậy, sáng nay nhiều người tiếp tục quay lại từ sớm với hy vọng hoàn tất giao dịch. "Hôm qua em có tới mà đông quá không có mua được nên nay em lại đến chờ đợi", một khách hàng chia sẻ.

Một khách hàng cho biết chỉ mua một lượng vàng theo quy định của cửa hàng. Theo người này, mục đích mua vàng là để tích lũy tài sản thay vì đầu tư ngắn hạn. "Theo quy định thì mỗi người chỉ được mua 1 lượng. Tôi mua để dành là chính chứ không có đầu tư gì. Giá vàng có lúc lên lúc xuống nhưng vàng nguyên khối vẫn giữ được giá trị theo thời gian. Khi bán thì sẽ có lên có xuống nhưng nói chung giá trị không có lệch với kim cương thì vẫn dễ thanh khoản Thay vì để toàn bộ tiền trong ngân hàng thì tôi phân bổ một phần sang vàng", vị khách chia sẻ.

Khu vực quầy thu ngân tại tiệm vàng Mi Hồng luôn đông khách, nhân viên liên tục thực hiện các giao dịch mua bán vàng.

Theo ghi nhận, phần lớn khách hàng đến Mi Hồng trong sáng 24/7 lựa chọn mua trang sức hoặc vàng để tích trữ lâu dài, thay vì đầu cơ, lướt sóng theo biến động giá.

Theo ghi nhận, dù nhu cầu mua tăng cao, hoạt động bán vàng tại Mi Hồng vẫn diễn ra bình thường. Khách hàng được hướng dẫn lấy số thứ tự, chờ đến lượt và thực hiện giao dịch theo quy định của cửa hàng.

Ở chiều ngược lại, hoạt động thu mua vàng cũng diễn ra ổn định. Những khách mang vàng đến bán được nhân viên tiếp nhận, kiểm tra và hoàn tất giao dịch ngay trong ngày. Sau khi hoàn thành các thủ tục, khách hàng nhận tiền trực tiếp tại quầy.

Việc giá vàng giảm mạnh đã kích thích nhu cầu mua tích trữ của người dân, khiến lượng khách đổ về các cửa hàng vàng lớn như Mi Hồng tăng đáng kể. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch tại cửa hàng vẫn được duy trì ổn định, không xảy ra tình trạng gián đoạn, đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân.