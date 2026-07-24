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Đường dây buôn lậu hơn 700 viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam

| | Tài chính - ngân hàng

TAND TPHCM là đơn vị xét xử vụ án, 4 bị cáo trong vụ buôn lậu kim cương, phát sinh thêm hành vi đưa hối lộ, lừa đảo sẽ hầu tòa tại TPHCM ngày 31/7 này.

TAND TPHCM ban hành quyết định đưa vụ buôn lậu hơn 700 viên kim cương từ Ấn Độ về Việt Nam ra xét xử sơ thẩm vào ngày 31/7. Phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa là bà Nguyễn Thị Kiều Trang (Kiểm sát viên).

Để chuẩn bị cho phiên tòa, HĐXX đã triệu tập 8 luật sư bào chữa cho các bị cáo; triệu tập 7 cá nhân là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. HĐXX xác định bà Nguyễn Thị Linh (SN ngụ TPHCM) là bị hại của vụ án. Do vụ án có bị cáo là người nước ngoài, HĐXX cũng quyết định triệu tập người phiên dịch tham gia phiên tòa.

Tại quyết định đưa vụ án ra xét xử, HĐXX TAND TPHCM quyết định xét xử bị cáo Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati (SN 1997, quốc tịch Ấn Độ) về tội "Buôn lậu"; Nguyễn Thị Linh (SN 1972, ngụ phường An Đông, TPHCM) về hai tội "Buôn lậu" và "Đưa hối lộ"; Lý Thị Ngọc Bích (SN 1979, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Lý Thị Ngọc Nga (SN 1977, ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) về tội "Môi giới hối lộ".

Theo nội dung vụ án, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, bị cáo Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, mang theo kim cương từ Ấn Độ nhưng không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định. Sau khi vào Việt Nam, số kim cương này được giao cho Nguyễn Thị Linh để tìm khách tiêu thụ.

Ngày 23/10/2024, khi vừa đáp chuyến bay từ Ấn Độ xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Prajapati bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện cất giấu 715 viên kim cương, gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp, có tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng. Đây là lô hàng buôn lậu bị thu giữ trong vụ án. Đối với các lô kim cương đã đưa trót lọt vào Việt Nam trước đó, cơ quan điều tra không thu giữ được tang vật nên chưa đủ căn cứ xác định giá trị để xử lý.

Sau khi Prajapati bị bắt, Nguyễn Thị Linh lo sợ bị xử lý hình sự nên nhờ Lý Thị Ngọc Nga tìm người "chạy án". Nga giới thiệu em ruột là Lý Thị Ngọc Bích, người tự nhận có khả năng lo cho Prajapati được tại ngoại và giúp Linh không bị xử lý hình sự. Linh đã giao cho Bích hơn 1 tỷ đồng để lo việc. Bích không thực hiện như cam kết mà chiếm giữ số tiền này. Sau đó, Linh làm đơn tự thú về hành vi đưa hối lộ, còn Bích đầu thú và giao nộp lại số tiền đã nhận.

Ai chịu tác động mạnh nhất sau cú sốc buôn lậu kim cương?

Theo Tân Châu

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