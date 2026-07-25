Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 25/7 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Khép lại phiên giao dịch ngày 25/7, giá vàng trong nước duy trì đà tăng, trong đó vàng miếng SJC tại các thương hiệu lớn đồng loạt tăng mạnh so với cuối phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn cũng đi lên tại hầu hết doanh nghiệp, song mức tăng có sự phân hóa đáng kể.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng chốt phiên ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối phiên 24/7, giá mua vào tăng 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong nhóm khảo sát khi giá mua vào tăng 2 triệu đồng/lượng và bán ra tăng 1 triệu đồng/lượng, lên 137 - 141 triệu đồng/lượng.

PNJ chốt phiên ở mức 136,2 - 141,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. DOJI niêm yết 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 138,9 - 142,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng chốt phiên ở 138,9 - 142,7 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Đáng chú ý, khoảng cách giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu tiếp tục được thu hẹp sau khi nới rộng lên gần 6 triệu đồng/lượng trong phiên 24/7. Cuối phiên 25/7, giá mua vào tại PNJ là 136,2 triệu đồng/lượng tại PNJ và tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là 138,9 triệu đồng/lượng , chênh 2,7 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC niêm yết tại 141 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là 142,7 triệu đồng/lượng, tương ứng chênh 1,7 triệu đồng/lượng.