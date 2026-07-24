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Eximbank có chủ tịch mới

| | Tài chính - ngân hàng

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, cựu Tổng giám đốc Techcombank, vừa được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Ngay sau khi được bầu làm thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 tổ chức vào sáng ngày 24/7, ông Nguyễn Lê Quốc Anh đã được các thành viên HĐQT Eximbank tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch ngân hàng.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh sinh năm 1966, mang quốc tịch Mỹ và có nền tảng học thuật khá khác biệt so với phần lớn lãnh đạo trong ngành ngân hàng. Ông sở hữu bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Kỹ thuật hạt nhân tại Đại học Purdue, đồng thời có bằng thạc sĩ Kinh tế của Đại học Bang California.

Trước khi bước vào lĩnh vực tài chính, ông Quốc Anh từng làm kỹ sư hạt nhân tại Pacific Gas and Electric Company và nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne. Từ năm 2000, ông chuyển hướng sang lĩnh vực tư vấn quản trị và tài chính, lần lượt làm việc tại McKinsey & Company, Fortress Investment Group, TransMarket Group, Nissan North America, Wells Fargo Bank và T-Mobile US.

Tháng 5/2015, ông Quốc Anh trở về Việt Nam và gia nhập Techcombank với vị trí Giám đốc Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng. Một năm sau, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc.

Trong thời gian ông điều hành, lợi nhuận trước thuế của Techcombank tăng từ hơn 2.000 tỷ đồng năm 2015 lên 10.661 tỷ đồng vào năm 2018 và 12.838 tỷ đồng năm 2019. Đây cũng là giai đoạn Techcombank hoàn tất thương vụ IPO trị giá hơn 900 triệu USD, đưa cổ phiếu TCB niêm yết trên HoSE, tất toán trái phiếu đặc biệt tại VAMC và được chấp thuận áp dụng Basel II. Ông Quốc Anh rời Techcombank vào tháng 8/2020.

Trước khi chính thức tham gia HĐQT Eximbank, ông Quốc Anh đã tham gia đào tạo nhân sự cấp cao và tư vấn chiến lược cho ngân hàng. Trên cương vị mới, ông được kỳ vọng sẽ dẫn dắt quá trình chuyển đổi Eximbank sang mô hình quản trị hiện đại, giảm phụ thuộc vào cá nhân, đồng thời tăng cường vận hành dựa trên hệ thống, quy trình và cơ chế phân quyền minh bạch.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7, cổ đông Eximbank đã thông qua việc điều chỉnh cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ VIII lên 7 thành viên, gồm 6 thành viên độc lập; đồng thời tiến hành bầu bổ sung, thay thế 5 thành viên HĐQT độc lập và một thành viên Ban Kiểm soát.

Bên cạnh ông Nguyễn Lê Quốc Anh, các ứng viên được bầu bổ sung vào HĐQT còn có bà Richa Goswami, bà Ooi Huey Tyng, ông Michael Richard Harte và ông Chua Teck Huat Bill. Các nhân sự này đều có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại những tổ chức quốc tế như HSBC, Standard Chartered, UOB, DBS, Visa và Citigroup.

Ngoài các thành viên HĐQT, đại hội cũng thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Hùng vào Ban Kiểm soát. Ông Hùng từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế thuộc Ngân hàng Nhà nước và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA).

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Quang Hưng

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