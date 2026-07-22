Cựu CEO Techcombank Nguyễn Lê Quốc Anh ứng cử tham gia HĐQT Eximbank

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Cuộc họp sẽ được tổ chức tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội ngày 24/7 để xem xét công tác nhân sự và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.

Theo đó, Eximbank sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm một số Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT, đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

Dự kiến HĐQT Eximbank có 7 thành viên, trong đó có 6 thành viên độc lập. Ngân hàng sẽ tiến hành bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS theo danh sách ứng viên đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.﻿

Danh sách ứng viên cho vị trí thành viên độc lập HĐQT gồm ông Nguyễn Lê Quốc Anh, bà Richa Goswami, bà Ooi Huye Tyn, ông Michael Richard Harte và ông Chua Teck Huat Bill. Ứng viên duy nhất cho vị trí thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Quốc Hùng.

Theo hồ sơ ứng viên công bố kèm tài liệu đại hội, ông Nguyễn Lê Quốc Anh có bằng cử nhân Kỹ thuật hạt nhân của Đại học Purdue, hai bằng thạc sĩ tại Đại học Bang California và Đại học Purdue, cùng bằng tiến sĩ tại Đại học Purdue.

Đáng chú ý, ông có hơn 30 năm kinh nghiệm, từng giữ vị trí Tổng Giám đốc Techcombank trong 5 năm và đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao tại T-Mobile US, Wells Fargo Bank, Nissan USA, Fortress Investment/Transmarket Group và McKinsey & Company.

Cùng với đó là bà Richa Goswami sinh năm 1972, có bằng cử nhân ngành Dược của Trường Đại học Dược Goa (Ấn Độ) và bằng thạc sĩ chuyên ngành Marketing quốc tế của Đại học Strathclyde (Vương quốc Anh).

Bà có hơn 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngân hàng, tiếp thị, chuyển đổi số và quản trị trải nghiệm khách hàng. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại HSBC, Standard Chartered Bank, Johnson & Johnson và Fidelity International (FIL Asia Holdings). Hiện bà là thành viên HĐQT không điều hành tại EQT AB và MMA Global khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Ooi Huye Tyn sinh năm 1967, có bằng cử nhân Kế toán và Quản trị kinh doanh của Đại học Wilmington, bằng thạc sĩ khoa học của Đại học Purdue, là Kế toán viên công chứng (CPA) của Viện Kế toán Công Singapore và hoàn thành Chương trình Quản lý cấp cao cùng Chứng chỉ Quản trị công ty - Chương trình Thành viên HĐQT quốc tế tại INSEAD.

Bà có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thanh toán số và dịch vụ tài chính, từng giữ các vị trí lãnh đạo tại Procter & Gamble, Citibank, UOB, DBS Bank, Visa và Grab Financial Group. Hiện bà là thành viên HĐQT độc lập tại nhiều doanh nghiệp trong khu vực.

Ông Michael Richard Harte sinh năm 1965, có bằng cử nhân ngành Kinh doanh và văn bằng DBS ngành Kinh doanh của Đại học Massey (New Zealand), hoàn thành chương trình sau đại học chuyên ngành Kinh tế và Quản trị tại Đại học Victoria (New Zealand) và có bằng thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống thông tin và Quản lý dữ liệu của Đại học New York.

Ông có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và chuyển đổi số, từng giữ các vị trí lãnh đạo tại Citigroup, PNC Financial Services, Commonwealth Bank of Australia, Barclays và Banco Santander. Hiện ông là đồng sáng lập CaptureNow, chuyên gia nghiên cứu ngành công nghiệp tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), đồng thời là đối tác nghiên cứu và cố vấn về công nghệ tài chính, quản trị rủi ro.

Ông Chua Teck Huat Bill sinh năm 1953, có bằng cử nhân Kinh tế học và cử nhân Kỹ thuật hạng nhất chuyên ngành Kỹ thuật công nghiệp của Đại học Newcastle (Australia). Ông có hơn 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và quản trị doanh nghiệp quốc tế, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Citibank và UOB trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, ngân hàng doanh nghiệp, vận hành, thị trường toàn cầu và định chế tài chính. Ông cũng từng giữ vai trò thành viên HĐQT độc lập và chủ tịch các ủy ban kiểm toán, rủi ro, đề cử tại nhiều doanh nghiệp ở Singapore và khu vực.

Ứng viên duy nhất cho Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1960), Tiến sĩ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân, có hơn 40 năm kinh nghiệm ngành ngân hàng, gắn bó lâu năm với Agribank qua nhiều vị trí từ cán bộ tín dụng đến Phó Tổng giám đốc, đồng thời từng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo tại Công ty Quản lý tài sản (VAMC), Ngân hàng Nhà nước và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; hiện là giảng viên tại Trường Đại học Intracom.