Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều 22/7: SJC giảm trở lại, bảng giá PNJ gây chú ý

Giá vàng trong nước hạ nhiệt trong đầu giờ chiều 22/7 sau nhịp tăng buổi sáng. Ghi nhận lúc 14h, vàng miếng SJC giảm còn 146,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi PNJ tiếp tục niêm yết giá mua thấp hơn đáng kể so với nhiều thương hiệu lớn khác.

Cụ thể, tại phân khúc vàng miếng, SJC giảm 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng, xuống còn 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chỉ cao hơn 100.000 đồng/lượng so với cuối phiên hôm trước.

Đáng chú ý, PNJ tiếp tục duy trì giá mua vàng miếng ở mức 143,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải (144 triệu đồng/lượng), trong khi giá bán ra vẫn giữ ở 147 triệu đồng/lượng, tương đương các thương hiệu này. So với cuối phiên trước, giá vàng miếng PNJ tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng miếng ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 143,7 - 147 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giảm về mua - bán tại 142 - 145,5 triệu đồng/lượng, chỉ còn cao hơn 100.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước. PNJ giữ nguyên mức 140,8 - 145,8 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, DOJI niêm yết vàng nhẫn ở mức 143,5 - 147 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu tiếp tục dẫn đầu về giá mua với 143,7 triệu đồng/lượng và giá bán 147,5 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 700.000 đồng và 800.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước. Bảo Tín Mạnh Hải giữ mức 144 - 147 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

14h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 142 145,5 143,5 146,5 PNJ 140,8 145,8 143,5 147 DoJi 143,5 147 144 147 Bảo Tín Minh Châu 143,7 147,5 143,7 147 Bảo Tín Mạnh Hải 144 147 144 147

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Giá vàng trong nước đồng loạt tăng trong phiên sáng 22/7. Ghi nhận lúc 9h20, vàng miếng tại các thương hiệu lớn tăng thêm 600.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước, lên 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi vàng nhẫn tăng từ 600.000 đồng đến 1,3 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Cụ thể, tại phân khúc vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 143,7 - 147 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn, DOJI điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. SJC tăng 600.000 đồng/lượng, lên 142,5 - 146 triệu đồng/lượng. PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 600.000 đồng/lượng, lần lượt niêm yết ở mức 140,8 - 145,8 triệu đồng/lượng và 144 - 147 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 143,7 - 147,5 triệu đồng/lượng.

9h20 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 142,5 146 144 147 PNJ 140,8 145,8 143,5 147 DOJI 144,5 147,5 144 147 Bảo Tín Minh Châu 143,7 147,5 143,7 147 Bảo Tín Mạnh Hải 144 147 144 147

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 9h20 dao động quanh 4.125 USD/ounce, tăng khoảng 1,2% so với mức đóng cửa phiên trước.

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