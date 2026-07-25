Sau khi sập 7 triệu đồng/lượng, giá vàng hôm nay diễn biến bất ngờ

Ngay từ sáng nay (25/7), giá vàng trong nước bất ngờ tăng vọt trở lại.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây là mức giá đã tăng 2 triệu đồng ở chiều mua và tăng 1 triệu đồng ở chiều bán so với giá chốt phiên liền trước. Đáng chú ý, chênh lệch mua vào - bán ra vẫn cao ở mức 4 triệu đồng/lượng, nên gây rủi ro cho người mua ngắn hạn.

Tương tự, các thương hiệu khác như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý... cũng niêm yết vàng miếng với mức giá trên.

Mặc dù bật tăng trở lại trong phiên sáng nay, nhưng giá vàng miếng vẫn chưa thể bù đắp mức giảm sâu của hai phiên trước đó. Trước đó, thị trường đã chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh khi giá vàng miếng lao dốc tới 7 triệu đồng/lượng. Đây cũng là vùng giá thấp nhất kể từ đầu tháng 7.

Tương tự như vàng miếng, vàng nhẫn trong nước cũng tăng trở lại. Theo đó, Công ty SJC hiện niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1 - 5 chỉ ở mức 137 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, PNJ giao dịch vàng nhẫn trơn tại 136,2 - 141,2 triệu đồng/lượng, Phú Quý giao dịch ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng hiện duy trì mặt bằng giá thấp hơn, khi giao dịch ở mức 137,5 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Ở mức giá cao hơn, DOJI giao dịch giá vàng nhẫn ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 138,9 - 142,7 triệu đồng/lượng. Đây cũng là các đơn vị có giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường ở Việt Nam.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lúc 10h sáng nay.

Diễn biến của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới vừa tăng nhẹ trong phiên cuối tuần. Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay hiện đóng cửa ở mức 4.051,7 USD/ounce, cao hơn hôm qua 6 USD. Với mức giá này, quy đổi sang tiền Việt (chưa thuế, phí) thì giá vàng thế giới tương đương khoảng 130 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và vàng trong nước là gần 12 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới tăng nhẹ khi xung đột tại khu vực Trung Đông vẫn diễn ra, qua đó đẩy giá dầu đi lên.

Hơn nữa, theo các chuyên gia của tập đoàn đầu tư ING nhận định, đợt phục hồi gần đây của kim loại qusy chủ yếu đến từ hoạt động mua bắt đáy và đóng các vị thế bán sau nhịp điều chỉnh mạnh từ vùng đỉnh lịch sử hồi đầu năm. Hơn nữa, mốc 4.000 USD/ounce vẫn sẽ là ngưỡng quan trọng cần theo dõi trong ngắn hạn.

Giá vàng thời gian tới sẽ tăng hay quay đầu giảm?

Theo giới chuyên gia, nếu giá vàng vượt mức 4.067 USD/ounce, thì triển vọng ngắn hạn sẽ được cải thiện. Ở chiều ngược lại, nếu giá vàng giảm xuống dưới 4.030 USD/ounce, thì vùng hỗ trợ quanh 3.998 USD/ounce sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường.

Trong ngắn hạn, áp lực vẫn nghiêng về phía giảm giá. Nguyên nhân là do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở vùng cao, đồng USD tiếp tục mạnh lên, đồng thời kỳ vọng Fed chưa sớm chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trên thực tế, theo dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây, từ thị trường lao động, doanh số bán lẻ đến niềm tin tiêu dùng đều cho thấy nền kinh tế vẫn khá vững. Điều này khiến thị trường tiếp tục định giá khả năng Fed giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Trước mắt, nhiều nhà đầu tư vẫn đang chờ kết quả cuộc họp của Fed vào tuần tới. Đáng chú ý, theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang đặt cược khoảng 80% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.