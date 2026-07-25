Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 25/7 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Cập nhật lúc 9h30 sáng 25/7, giá vàng trong nước đồng loạt đi lên, trong đó vàng miếng tại các thương hiệu lớn tăng tới 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên trước.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối phiên 24/7, giá mua vào tăng 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán tăng 1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán, lên 137 - 141 triệu đồng/lượng.

PNJ tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 136,2 - 141,2 triệu đồng/lượng. DOJI nâng giá mua thêm 500.000 đồng/lượng lên 138,5 triệu đồng/lượng, trong khi giữ nguyên giá bán ở 142,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 138,9 - 142,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 100.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 138,9 - 142,7 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, sau khi chênh lệch lên tới gần 6 triệu đồng/lượng trong phiên sáng 24/7, khoảng cách giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu tiếp tục thu hẹp. Đến 9h30, giá mua vào thấp nhất là 136,2 triệu đồng/lượng tại PNJ và cao nhất là 138,9 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, chênh 2,7 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán, mức chênh lệch giữa thấp nhất và cao nhất còn 1,7 triệu đồng/lượng.