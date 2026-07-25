Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 25/7 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải
Giá vàng trong nước đồng loạt tăng trong sáng 25/7. Đến 9h30, vàng miếng tại các thương hiệu lớn tăng tới 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng đi lên, đồng thời khoảng cách giữa các thương hiệu thu hẹp đáng kể so với phiên trước.
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Cập nhật lúc 9h30 sáng 25/7, giá vàng trong nước đồng loạt đi lên, trong đó vàng miếng tại các thương hiệu lớn tăng tới 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên trước.
Ở phân khúc vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối phiên 24/7, giá mua vào tăng 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán tăng 1 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, SJC điều chỉnh mạnh nhất khi tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán, lên 137 - 141 triệu đồng/lượng.
PNJ tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 136,2 - 141,2 triệu đồng/lượng. DOJI nâng giá mua thêm 500.000 đồng/lượng lên 138,5 triệu đồng/lượng, trong khi giữ nguyên giá bán ở 142,5 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 138,9 - 142,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 100.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 138,9 - 142,7 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý, sau khi chênh lệch lên tới gần 6 triệu đồng/lượng trong phiên sáng 24/7, khoảng cách giá vàng nhẫn giữa các thương hiệu tiếp tục thu hẹp. Đến 9h30, giá mua vào thấp nhất là 136,2 triệu đồng/lượng tại PNJ và cao nhất là 138,9 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, chênh 2,7 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán, mức chênh lệch giữa thấp nhất và cao nhất còn 1,7 triệu đồng/lượng.
|9h30
|Nhà vàng
|Vàng nhẫn
|Vàng miếng SJC
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|SJC
|137
|141
|137,5
|141,5
|PNJ
|136,2
|141,2
|137,5
|141,5
|DOJI
|138,5
|142,5
|137,5
|141,5
|Bảo Tín Minh Châu
|138,9
|142,7
|137,5
|141,5
|Bảo Tín Mạnh Hải
|138,9
|142,7
|137,5
|141,5
Trên thị trường quốc tế , giá vàng đóng cửa tuần ở mức 4.054 USD/ounce, tăng gần 0,9% so với cuối tuần trước.
Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu khi giá dầu Brent hạ nhiệt sau khi vượt mốc 100 USD/thùng. Giới đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến xung đột tại Trung Đông và đánh giá tác động của giá năng lượng đối với lạm phát, trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới.
Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định vàng và bạc đang hình thành vùng hỗ trợ quanh 3.950 USD/ounce và 55 USD/ounce, bất chấp lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao. Theo ông, không thể loại trừ khả năng giá giảm xuống dưới các ngưỡng này nếu căng thẳng địa chính trị leo thang mạnh, song vàng đang cho thấy khả năng phục hồi. Việc Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới, nếu đúng như kỳ vọng, cũng có thể tạo thêm lực hỗ trợ cho kim loại quý.
Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giảm hơn 4% sau khi tăng hơn 7% trong phiên trước và lần đầu tiên vượt 100 USD/thùng kể từ tháng 5. Đợt tăng mạnh trước đó diễn ra sau khi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tuyên bố tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia tại Biển Đỏ, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.
Kể từ khi xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2, giá vàng đã giảm khoảng 23%. Kim loại quý chịu sức ép khi thị trường lo ngại giá năng lượng tăng do chiến sự sẽ thúc đẩy lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.
Mặc dù vàng thường được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất và lợi suất trái phiếu cao lại làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý - loại tài sản không mang lại lợi suất.
Sự chú ý của thị trường hiện hướng tới cuộc họp chính sách của Fed vào tuần tới. Phần lớn nhà đầu tư kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp lần này. Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, thị trường vẫn đang định giá khoảng 82% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 9.
Các nhà phân tích tại ING nhận định đợt phục hồi gần đây của kim loại quý chủ yếu đến từ hoạt động bắt đáy và mua bù các vị thế bán khống sau nhịp điều chỉnh mạnh từ vùng đỉnh kỷ lục hồi đầu năm. Tuy nhiên, giá dầu và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao có thể hạn chế đà phục hồi, khiến mốc 4.000 USD/ounce tiếp tục là ngưỡng quan trọng cần theo dõi đối với giá vàng trong ngắn hạn.
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