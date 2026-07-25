Sửa Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Phát huy vai trò Ngân hàng Trung ương trong kỷ nguyên mới ‏

Sự phát triển của nền kinh tế đất nước, với mô hình quản lý mới: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và yêu cầu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn tiếp theo. Trong bối cảnh đó và sự cần thiết khách quan về đổi mới - NHNN đã chủ động đề xuất sửa đổi bổ sung Luật NHNN, Luật Các TCTD và Luật Phòng, chống rửa tiền. Trong đó, việc sửa đổi bổ sung Luật NHNN sẽ tạo điều kiện phát huy vai trò, vị trí của NHNN để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, cũng như phù hợp với những đổi mới về quản lý, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung trọng tâm tập trung vào 3 định hướng lớn:

‏Thứ nhất, ‏‏tạo điều kiện để NHNN chủ động trong hoạt động tài chính nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, xây dựng và phát triển ngân hàng trung ương (NHTW) hiện đại, đáp ứng các yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị. Theo đó những sửa đổi bổ sung về: Vốn pháp định, về thu, chi tài chính, kết quả tài chính và các quỹ đều theo hướng tạo điều kiện để NHNN thực hiện tốt chức năng NHTW và những yêu cầu về đổi mới, về phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, quản trị của NHTW trong giai đoạn phát triển mới.

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‏‏Thứ hai, phù hợp với yêu cầu đổi mới, cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc NHNN và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Với những sửa đổi bổ sung để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm toán nội bộ của NHNN (do thay đổi cơ cấu tổ chức, sáp nhập và tinh gọn các đơn vị thuộc NHNN); bổ sung để thực hiện nhiệm vụ lập, theo dõi và phân tích trạng thái đầu tư quốc tế của Việt Nam; sửa đổi bổ sung để thực hiện các giao dịch cho Kho bạc Nhà nước theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp;‏

‏Thứ ba, ‏‏tạo điều kiện để NHNN linh hoạt trong quản lý, điều hành đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhằm đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chính sách tiền tệ, tín dụng đảm bảo: Ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong đó với những bổ sung về “‏‏nguyên tắc sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam”;‏‏ bổ sung về việc “‏‏áp dụng một hoặc một số tỷ lệ an toàn khác so với mức quy định để thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đối tượng thanh tra giám sát ngân hàng phải xây dựng và thực hiện lộ trình để đảm bảo tuân thủ mức quy định”‏‏, sẽ tạo điều kiện cho NHNN thực hiện tốt vai trò của NHTW với nhiệm vụ lõi: Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kìm giữ lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.‏

‏Có thể nói, cùng với việc sửa đổi, bổ sung Luật Các TCTD và Luật Phòng, chống rửa tiền, những nội dung sửa đổi bổ sung của Luật NHNN không chỉ là sự cần thiết và phù hợp với thay đổi về cơ cấu tổ chức bộ máy, đổi mới trong quản lý và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mà còn phát huy vai trò của luật, của chính sách như là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.