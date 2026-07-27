Xu hướng “chia nhỏ” thẻ tín dụng: Vì sao nên kết hợp Shinhan Mylife Platinum và Shinhan Supreme?

Nắm bắt xu hướng này, Ngân hàng Shinhan phát triển các sản phẩm bổ trợ lẫn nhau, trong đó Shinhan MyLife Platinum và Shinhan Supreme Visa là hai lựa chọn tiêu biểu.

Theo các chuyên gia tài chính cá nhân, ngân sách của một gia đình thường được chia thành hai nhóm lớn. Nhóm đầu tiên là các khoản chi diễn ra thường xuyên như ăn uống, đi lại, mua sắm tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay giải trí. Đây là những khoản chi có giá trị không quá lớn nhưng lặp lại liên tục và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi tiêu hằng tháng. Nhóm còn lại là các khoản thanh toán có giá trị cao nhưng phát sinh theo từng thời điểm, chẳng hạn học phí, viện phí, bảo hiểm, mua sắm thiết bị điện tử hoặc các đơn hàng thương mại điện tử lớn.

Việc sử dụng cùng một chiếc thẻ cho cả hai nhóm chi tiêu khiến khách hàng khó tận dụng tối đa các chương trình tích điểm hoặc hoàn tiền. Nếu lựa chọn đúng dòng thẻ phù hợp với từng danh mục, giá trị nhận được có thể tăng lên đáng kể mà không cần thay đổi thói quen mua sắm.

Tối ưu chi tiêu cùng dòng thẻ Shinhan Supreme và Shinhan MyLife

Nếu phần lớn ngân sách mỗi tháng dành cho việc gọi xe công nghệ, ăn uống, mua thực phẩm hoặc giải trí, Shinhan MyLife Platinum được xem là lựa chọn phù hợp. Thẻ áp dụng mức tích 10% điểm thưởng Shinhan cho bốn nhóm chi tiêu gồm di chuyển, siêu thị/cửa hàng tiện lợi, ăn uống và giải trí. Đây đều là những danh mục xuất hiện gần như mỗi ngày trong cuộc sống của người trẻ, nhân viên văn phòng hay các gia đình sống tại đô thị.

Điểm đáng chú ý là thay vì chỉ tập trung vào các giao dịch giá trị lớn, MyLife Platinum giúp người dùng tích lũy điểm thưởng ngay từ những khoản chi nhỏ nhưng có tần suất cao. Khi được duy trì đều đặn trong nhiều tháng, tổng giá trị tích lũy có thể trở nên đáng kể. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều ngân hàng theo đuổi khi chuyển trọng tâm ưu đãi sang các nhu cầu thiết yếu thay vì chỉ tập trung vào các đợt mua sắm theo mùa.

Trong khi đó, Shinhan Supreme lại hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu thanh toán các khoản chi lớn hoặc định kỳ với mức tích điểm 12% hấp dẫn cho các danh mục giáo dục, thương mại điện tử, điện máy, nhà sách và 6% cho các chi tiêu về bảo hiểm và y tế. Đây đều là những khoản chi có thể chiếm phần lớn ngân sách của các gia đình trẻ, đặc biệt khi con bước vào độ tuổi đi học hoặc khi nhu cầu đầu tư cho sức khỏe ngày càng được quan tâm. Thay vì chỉ mang lại ưu đãi tại thời điểm mua sắm, việc tích lũy điểm thưởng trên các giao dịch có giá trị cao giúp khách hàng tối ưu hiệu quả tài chính trong dài hạn. Bên cạnh đó, mức phí thường niên cùng điều kiện miễn phí năm tiếp theo của Supreme cũng được đánh giá khá cạnh tranh, góp phần giảm chi phí sở hữu thẻ.

Thẻ tín dụng Shinhan Supreme và Shinhan MyLife Platinum giúp chủ thẻ tối ưu các khoản chi tiêu với mức tích điểm hấp dẫn

Với cách tiếp cận này, Shinhan MyLife Platinum và Shinhan Supreme không đơn thuần là hai dòng thẻ tín dụng riêng biệt mà tạo thành một bộ đôi bổ trợ, đáp ứng gần như toàn bộ nhu cầu chi tiêu từ sinh hoạt hằng ngày đến những khoản thanh toán có giá trị lớn.

Chính vì vậy, nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng song song hai dòng thẻ để tối ưu điểm thưởng trên hầu hết các khoản chi tiêu trong gia đình. Đây cũng là xu hướng khá phổ biến tại nhiều thị trường phát triển, nơi người tiêu dùng sở hữu nhiều hơn một thẻ tín dụng và phân bổ giao dịch theo từng nhóm ưu đãi.

Chi tiêu thông minh, tận hưởng nhiều hơn với hệ sinh thái ưu đãi

Tối ưu giá trị từ thẻ tín dụng không chỉ nằm ở việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu chi tiêu, mà còn đến từ cách tận dụng hiệu quả các dịch vụ và tiện ích đi kèm. Với thẻ tín dụng Ngân hàng Shinhan, khách hàng có thể chủ động quản lý tài chính và tận hưởng trải nghiệm mua sắm linh hoạt hơn nhờ dịch vụ trả góp 0% lãi suất với nhiều kỳ hạn, cùng chính sách miễn phí chuyển đổi trả góp tại các đối tác mua sắm trên toàn quốc.

Với thẻ tín dụng Shinhan, khách hàng còn có thể tận hưởng những giá trị tiện ích hấp dẫn từ các dịch vụ thẻ đi kèm

Bên cạnh đó, hệ sinh thái Shinhan Zone với hơn 200 đối tác thuộc nhiều lĩnh vực như mua sắm, ẩm thực, du lịch, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe mang đến đa dạng lựa chọn cho mọi nhu cầu trong cuộc sống. Từ những kỳ nghỉ tại các khách sạn cao cấp, trải nghiệm ẩm thực tại các chuỗi nhà hàng nổi tiếng, đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và mua sắm, chủ thẻ có thể dễ dàng tận hưởng nhiều đặc quyền hấp dẫn với chi phí tối ưu.

Không chỉ gia tăng giá trị qua các chương trình ưu đãi, thẻ tín dụng Shinhan còn mang đến trải nghiệm thanh toán hiện đại và thuận tiện nhờ khả năng tích hợp với các nền tảng thanh toán số phổ biến như Google Pay, Samsung Pay và Garmin Pay. Chủ thẻ có thể dễ dàng liên kết thẻ với thiết bị di động hoặc đồng hồ thông minh để thanh toán nhanh chóng, an toàn tại hàng triệu điểm chấp nhận thanh toán trên toàn cầu mà không cần mang theo thẻ vật lý.

Từ quản lý chi tiêu linh hoạt, tận hưởng ưu đãi đa dạng đến thanh toán số tiện lợi, thẻ tín dụng Shinhan được thiết kế để đồng hành cùng khách hàng trong nhiều nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Qua đó, mỗi khoản chi không chỉ trở nên thuận tiện hơn mà còn mở ra thêm nhiều giá trị và trải nghiệm đáng tận hưởng.